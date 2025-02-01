14 січня 2025 року Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив на засіданні підкомітету з питань безпеки і оборони Європейського парламенту у закордонних справах: “Майбутнє європейської і глобальної безпеки залежить від результату війни в Україні. [...] Я не знаю, як і коли закінчиться війна, але я точно знаю, що мир не буде тривалим, якщо Путін отримає своє в Україні, тому що тоді він піде далі”.

П’ятьма днями раніше, 9 січня, Американський інститут підприємництва, американський аналітичний центр, опублікував викривальний звіт під назвою “Долари і сенс: Зацікавленість Америки в перемозі України”. У ньому стверджується, що, надаючи допомогу Україні, “Вашингтон, можливо, фактично стримує пряму війну між НАТО і Москвою, в якій американським військам довелося б воювати”.

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У звіті наводиться наступна промовиста статистика:

“Ми дійшли висновку, що підтримання безпеки в стратегічному середовищі, в якому Росія перемагає Україну, може коштувати Сполученим Штатам додаткових 808 мільярдів доларів на оборону протягом п’яти років”.

З 2022 року, навпаки, Конгрес США виділив Міністерству оборони 112 мільярдів доларів на допомогу Києву. Це означає, що допомога, надана Україні через Пентагон, становить менше 14 відсотків від того, що коштувало б Вашингтону для захисту Європи від переможної Росії. Більша частина цих 112 мільярдів доларів була витрачена в Україні на внутрішнє виробництво озброєнь. Інакше кажучи, дозволити Росії перемогти Україну коштувало б Сполученим Штатам приблизно в сім разів більше, ніж запобігти російській перемозі”.

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На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Генеральний секретар НАТО заявив 23 січня, що якщо Україна програє війну, то витрати на відновлення авторитету і стримування НАТО “не будуть додатковими мільярдами. Це будуть трильйони додаткових витрат”.

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Загальновизнано, що ціна відмови від України була б астрономічною для Заходу, оскільки Україна не лише захищає своє існування, але й не дає Росії розширити захоплення територій і, можливо, спровокувати Третю світову війну. Результат, який знищив би незліченну кількість дорогоцінних життів і призвів би до величезних руйнувань у всьому світі.

Незважаючи на високі ставки, деякі політичні радники та псевдоексперти вважають, що політика умиротворення авторитарного диктатора з імперіалістичними амбіціями є найбезпечнішим варіантом дій.

Вони, вочевидь, не засвоїли уроки історії, в тому числі наївну заяву британського прем’єр-міністра Невілла Чемберлена: “Мир для нашого часу” після підписання в 1938 році Мюнхенської угоди про умиротворення Гітлера, що призвело через рік до Другої світової війни.

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На противагу цьому, недвозначна заява “Пане Горбачов, знесіть цю стіну”, зроблена президентом США Рональдом Рейганом біля Бранденбурзьких воріт у 1987 році, врешті-решт призвела до падіння Берлінського муру, а згодом і до розпаду Радянського Союзу.

Сьогодні президент США Дональд Трамп може змінити хід історії на користь усіх демократичних країн, недвозначно зробивши наступну потужну заяву: “Пане Путін, забирайтеся геть з України”.

Якщо Кремль відчує, що це не блеф, то Росія піде з України, і нарешті можна буде досягти справжнього миру.

Крім того, справжній мир вимагатиме від країн-членів НАТО, починаючи з США: надати Україні зброю, необхідну для ефективного захисту її повітряного простору та звільнення її територій; запропонувати Україні членство в НАТО; посилити санкції проти Росії; конфіскувати заморожені активи Росії за кордоном, щоб забезпечити перемогу України та її успішну відбудову.

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Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають точку зору Kyiv Post.