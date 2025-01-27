Щороку в січні Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі, Швейцарія, привертає величезну увагу світових ЗМІ, але цього року центральною фігурою став президент США Дональд Трамп. Відкриття ВЕФ збіглося з інавгурацією Трампа, і найбільшим питанням, яке було в усіх на вустах у Давосі, було те, що він планує робити з війною Росії в Україні.

Цьогорічний ВЕФ був одинадцятим, який відвідав. Протягом багатьох років ВЕФ досить лицемірно підтримував ліберальні добрі справи, в які мало хто з бізнес-лідерів насправді вірив. В останні роки улюбленими темами були зелена енергетика та боротьба з корупцією, але не більше. Лише кілька протестувальників наважилися виступити на захист зеленої енергетики в новому світі Трампа. Натомість на набережній у Давосі домінувала тема штучного інтелекту з сумнівними гаслами на кшталт «Змусьте ШІ працювати на вас!». Багато компаній, що займаються штучним інтелектом, були незрозумілими й нагадували бульбашку доткомів.

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Цього року Давос не відвідав жоден із керівників американської «Великої сімки» (Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta і Tesla), хоча п’ятеро з них були на інавгурації Трампа. Зрозуміло, що жоден із головних номінантів Трампа не наважився навіть покинути Вашингтон у такий критичний час. Найвидатнішим представником американського бізнесу в Давосі був генеральний директор JP Morgan Джеймі Даймон.

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Всупереч численним брехливим заявам Трампа про занепад американської економіки за президента Джо Байдена, вона процвітала, як ніколи раніше. Американський бізнес ще ніколи не був таким домінуючим: 18 із 20 найдорожчих компаній світу – американські. На США припадають вражаючі 73 відсотки всіх світових фондових ринків, і вони продовжують демонструвати високі темпи зростання – понад 2 відсотки щорічно після глобальної фінансової кризи 2008 року. Найкращі університети США керують світом, а безробіття в країні мінімальне – 4,1 відсотка. Минулого року США видобували більше нафти, ніж будь-яка інша країна в історії – 13,4 мільйона барелів на день.

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Найкраще, що міг би зробити Трамп, – це нічого не робити, а лише стверджувати, що він є джерелом успіху, якого досяг Байден. На жаль, Трамп вже показав, що він діятиме радикально і з мінімальною повагою до фактів і верховенства права, або взагалі не зважати на них. Його трьома головними напрямками політики є тарифи (які скоротять світову торгівлю і підвищать внутрішні ціни), депортація іммігрантів (яка підвищить ціни на продукти харчування, готельні та будівельні послуги) і зниження податків для мільярдерів (що зробить їх ще багатшими, підвищить інфляцію і погіршить стан державного боргу).

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Жодна з цих політик не принесе користі переважній більшості американців. Серед економістів існує консенсус щодо того, що інфляція погіршиться і що Федеральний резерв буде змушений підтримувати високі відсоткові ставки. Принаймні на початковому етапі до США потече ще більше іноземного капіталу, що призведе до зростання курсу долара і цін на акції, а дефіцит торгового балансу США збільшиться. Трамп виступає за характерну політику буму і спаду.

Проте багато міжнародних бізнесменів у Давосі висловили своє схвалення Трампу не лише тому, що він хоче дерегулювати й знизити податки, а й тому, що він, схоже, втілює в реальність те, що говорить. Байден говорив правильні речі, але зробив занадто мало. У Європі ще гірше. Люди хочуть дій.

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Тривожний дзвінок для Європи

Один із найбільш вимогливих коментарів щодо Європи надійшов від президента Володимира Зеленського: «Зараз усі погляди спрямовані на Вашингтон, але ніхто не дивиться в бік Європи. Чи зверне Президент Трамп взагалі увагу на Європу? Чи вважає він НАТО необхідним? І чи буде він поважати інституції ЄС?»

Він зробив обґрунтовані висновки: «Європа заслуговує бути сильною, і для цього вона потребує ЄС та НАТО... Тільки реальні гарантії безпеки для нас слугуватимуть реальними гарантіями безпеки для всіх у Європі. І ми повинні зробити так, щоб Америка також бачила нас важливими... Європа повинна вміти захистити себе». Зеленський виголосив найсильнішу проєвропейську промову, яку я чув у Давосі.

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Європа і Україна потрібні одна одній. Україна потребує європейської фінансової підтримки, а Європа без України – нікчемний у військовому плані слабак. Радник президента Олександр Камишін сказав мені, що цього року українська промисловість може виробити озброєння, здебільшого безпілотників, на 30 мільярдів доларів, але має замовлень лише на 10 мільярдів. Якби Європа надала 20 мільярдів на закупівлю зброї в Україні, то і економіка України, і її військова позиція значно покращилися б.

Одну велику бізнес-угоду за участі України оголосив у Давосі генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко. ДТЕК придбав вітрові турбіни у данської компанії Vestas за 400 мільйонів доларів США за значного фінансування з боку данського уряду, продовжуючи потужний розвиток відновлюваної енергетики в Україні. Цей процес прискорило бомбардування Росією старих радянських електростанцій, адже бомбити генератори відновлюваної енергії набагато складніше.

Український бізнесмен Віктор Пінчук і його фонд вже двадцятий рік поспіль відіграють важливу роль у Давосі, влаштовуючи українські вечері та сніданки та підтримуючи Український дім, де я проводив багато часу. В Українському домі постійно було багато людей і відбувалося багато визначних подій. Коли там був президент Зеленський, до нас завітав президент Аргентини Хав’єр Мілей.

Найбільшим питанням, звичайно, було: як Трамп даватиме раду війні між Росією та Україною?

Український дім запросив кількох відомих республіканських експертів з питань зовнішньої політики. Посол Курт Волкер вже давно стверджує, що Трамп, швидше за все, зателефонує Путіну і попросить його про припинення вогню, на що той відповість відмовою. Тоді Трамп неминуче розсердиться і погрожуватиме серйозною ескалацією, як він це вже зробив, публічно пригрозивши «тарифами, податками і санкціями».

Поки що зовнішньополітичні призначення Трампа в Раді національної безпеки та Державному департаменті виглядають більш позитивними для України, ніж можна було очікувати, хоча склад нового штату Пентагона вселяє тривогу.

В Українському домі відбулося засідання з Біллом Браудером та Юлією Зіскіною, на якому говорили про необхідність арешту 300 мільярдів доларів російських суверенних активів на Заході та передачі їх Україні як репарації за війну, але ця ключова тема привернула менше уваги, ніж минулого року.

Висловлені погляди належать автору і не обов’язково відображають позицію Kyiv Post.