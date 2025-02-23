23 лютого 1944 року була написана темна сторінка в історії чеченського та інгуського народів. Під прикриттям операції «Сочевиця» радянські війська силою вигнали майже півмільйона чоловіків, жінок і дітей з їхніх батьківських осель, викинувши їх на невблаганну територію Центральної Азії. Сім’ї розривали на частини, заганяли в тісні, неопалювані вагони для худоби і відправляли у жахливу подорож, яку багато хто не пережив. Це була не просто депортація; це була спроба стерти нашу ідентичність, нашу культуру та саме наше існування.

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Сьогодні, коли ми згадуємо цю жорстокість, ми вшановуємо стійкість наших предків, які, незважаючи на неймовірні страждання, зберегли дух наших націй. Їхня сила підживлює нашу непохитну відданість домагатися глобального визнання цих подій тим, чим вони були насправді: геноцидом. Систематичне переслідування та спроби знищення чеченського та інгуського народів радянським та наступним російським режимами не можна забувати чи ігнорувати.

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У наш час відлуння минулих утисків відлунюють, коли ми спостерігаємо продовження агресії Росії проти тих, хто наважується відстоювати свою незалежність. Україна стоїть в авангарді цієї боротьби, мужньо захищаючи свій суверенітет від невблаганного супротивника. Вкрай важливо, щоб політичні лідери Європи та вільного світу визнали, що підтримка України полягає не лише в допомозі одній нації, а в тому, щоб виступити проти імперіалістичної тиранії, яка загрожує волелюбним народам у всьому світі.