Коли після жахливих терористичних атак у 2001 році США задіяли Статтю 5 Статуту НАТО, і Україна, яка не є членом Альянсу, запропонувала відправити своїх синів і дочок на фронт в Афганістані, вона, мабуть, не очікувала, що цей самий союзник покине її менш ніж за пів століття.

Є стара істина: друзі пізнаються в біді. Блефувати і вихвалятися легко. Лише коли на кону стоїть свобода, ми розуміємо, що це так.

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Саме тоді, коли війна проти України почала нарешті даватися взнаки російській економіці, коли останній рішучий поштовх міг би схилити шальки терезів на користь України, США пригрозили виходом з європейського поля.

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Відмова Америки від сили права – наріжного каменю світового порядку, що склався після Другої світової війни, – на користь права сили викликала захват у кожного автократа у світі.

Президент США заявив українцям, що саме вони винні в тому, що на них напали. Тепер він погрожує знищенням самої української нації, якщо українці не виконають його вимог. Він наполягає на виборах. У 1940 році Британія відклала свої вибори, і це було мудрим рішенням демократичної нації, на яку напали і яка боролася за своє життя.

Америка чинить так з Україною не вперше. У 1991 році президент США Джордж Буш-молодший прибув до Києва, щоб підтримати Україну, але дав зрозуміти, що США не підтримають її повну незалежність. Українці, які прагнули й вимагали її, всього три тижні по тому здобули її, покинувши могутню радянську імперію з її військовим потенціалом. Його промову назвали “Котлетою по-київськи” – за брак рішучості у критичний момент, коли Україна потребувала підтримки вільного світу.

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Минуло всього три роки, і США (разом із Великою Британією та Росією) підписали Будапештський меморандум про гарантії безпеки. Назва говорить сама за себе. Жодні юридичні суперечки щодо деталей тексту не змінять того простого факту, що в обмін на відмову від ядерної зброї країни-підписанти “запевнили” Україну, що підтримають її, якщо їй коли-небудь загрожуватиме небезпека. Ми всі підвели Україну в 2014 році, але коли почалося повномасштабне вторгнення, у нас з’явилася можливість частково спокутувати свою провину. У 2022 році Україна не просила в нас жодного солдата, вона лише попросила, щоб її друзі прийшли їй на допомогу і захистили її право на існування.

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«Свобода лежить у серцях людей; коли вона там вмирає, жодна конституція, жоден закон, жоден суд не може її врятувати». Взято з: [Американський суддя Лернд Хенд].

Минулого року, коли Україна стикнулася з критичним дефіцитом боєприпасів на полі бою, коли Авдіївка ось-ось мала впасти, а країна опинилася на межі катастрофи, США зникли з поля бою на кілька місяців, занурившись у суперечки про стіну на кордоні, а деякі члени Республіканської партії категорично заперечували проти допомоги Україні.

Нещодавній поворот подій засвідчив відмову від деяких фундаментальних ідей і принципів, які підтримували мир у світі протягом 80 років. Сказавши світові, що повернення України в межі кордонів 1991 року є нереальним, Америка недвозначно дала зрозуміти, що якщо одна країна вторгається в іншу і закріплюється на захопленій території, то всі інші мають відмовитися від будь-яких спроб запобігти цьому посяганню і визнати його законним. Відмова Америки від сили права – наріжного каменю світового порядку, що склався після Другої світової війни, – на користь права сили викликала захват у кожного автократа у світі.

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Щодо Америки, то мені зараз спадає на думку влучне зауваження американського судді Лернда Хенда, який у 1944 році, в темні часи, сказав: «Свобода лежить у серцях людей; коли вона там вмирає, жодна конституція, жоден закон, жоден суд не може її врятувати». Так само і на міжнародній арені: жодні формальні угоди, документи, хартії чи договори не можуть гарантувати, що ті, хто вірить в ідеали та цінності вільних держав, будуть разом у момент потреби.

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Можна створювати альянси, такі як НАТО, щоб забезпечити матеріальну і політичну інфраструктуру, але, зрештою, як визнавав Хенд, свобода – це те, що пульсує в тілі, і її захист залежить від довіри і характеру ваших союзників.

У мене просте запитання до моїх американських друзів: чи читав президент «Федералістські праці»?

Чи лежить свобода в основі США? Це питання не таке однозначне, як багато хто вважає.

Трамп демонструє риси, які для багатьох із нас є суто американськими – здорова неповага до умовностей і комерційна “жилка”, яка побудувала націю. Саме ці риси прийняли його прихильники. Але всередині цих рис, як у троянському коні, знаходиться людина, яка не надто переймається основоположними принципами Америки.

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Джеймс Медісон постійно попереджав і писав про небезпеку «фракційності» і необхідність її приборкати. Той, хто читав «Федералістські праці», добре знає, що інститути вільних штатів – це картковий будиночок. З ними треба поводитися обережно. За жорсткою безкомпромісною зовнішністю лідера могутньої нації має ховатися глибока і м’яка повага до складних структур, які склали докупи батьки-засновники Америки, а також характер і самоконтроль народу, налаштованого на ідеї свободи.

У мене є просте запитання до моїх американських друзів – чи прочитав президент «Федералістські праці» від корки до корки і чи дійсно він розуміє їхню суть, їхній глибинний мотив? Якщо ви сумніваєтеся у відповіді, вам потрібен новий президент. Як мінімум, вам потрібно переконати його прочитати ці документи і переварити їх.

Заклик України – це заклик вільних, і він повинен резонувати з найосновнішими інстинктами американців.

Інша здорова і часто схвальна риса американців – легкий наліт чогось антиінтелектуального – сьогодні розрослася, як неконтрольована ракова пухлина, яка поглинає все навколо себе. Нам слід пам’ятати, що багато засновників, особливо Джефферсон і Франклін, читали не лише політичну філософію, а й наукові праці. Їхні ідеї щодо впорядкованої системи свободи були побудовані на уявленні про те, що запорукою вільної республіки є добре освічене населення.

У своєму вікопомному трактаті «Демократія в Америці» Алексіс де Токвіль попереджав, що демократія, незважаючи на свої обіцянки, може відвести народ від своїх інститутів, оскільки «вона стискає, гасить і одурманює народ, доки кожна нація не перетвориться на стадо боязких і працьовитих тварин, пастухом яких є уряд».

Вільний народ, озброєний розумінням своєї історії, не може не відчувати глибокого і щирого співчуття до народу, який бореться за своє існування, на який напали, який прагне здобути й захистити свою незалежність. Заклик України – це заклик вільних людей, і він повинен резонувати з базовими інстинктами американців.

Напередодні 250-ї річниці незалежності Америки не час підводити її батьків-засновників. Це має бути час для американців підтвердити цінності, натхнення і глобальні альянси, за допомогою яких Америка може допомогти побудувати світ свободи.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають точку зору Kyiv Post.