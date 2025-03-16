У світі інформаційного перенасичення книга залишається одним із найпотужніших інструментів, який допомагає експертам заявити про себе, закріпити авторитет і масштабувати свій вплив.
Але коли саме варто її писати? Як обрати найкращий спосіб видання? Хто допоможе з написанням і просуванням книги, якщо ніяк не виходить викроїти на це час?
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У цій статті я, як експерт зі створення та розвитку персонального бренду, розберу всі ці запитання.
Книга як інструмент монетизації експерта
Для експерта книга — це не лише спосіб поділитися знаннями, а й ефективний метод монетизації. Ось кілька варіантів, як вона може приносити дохід:
- Прямий продаж. Дохід від реалізації книги через видавництво, книжкові магазини, Amazon або власні платформи.
- Залучення клієнтів. Після виходу книги зростає попит на консультації, лекції, коучинг і курси.
- Репутаційний капітал. Книга підвищує статус автора, відкриває двері до нових можливостей (запрошення на конференції, партнерські проєкти).
- Корпоративні продажі. Деякі автори укладають угоди з компаніями, які купують їхні книги для співробітників або клієнтів.
Де і як експерту видати книгу: порівняння варіантів
Видавництво
Переваги:
- Високий рівень довіри аудиторії до виданої у професійному видавництві книги.
- Редакційний супровід, професійна верстка та маркетингова підтримка.
- Можливість розповсюдження через книгарні та мережі дистрибуції.
Недоліки:
- Процес видання може зайняти від 6 місяців до 2 років.
- Видавництво часто бере великий відсоток від продажів, а гонорар автора може бути мінімальним.
- Потрібно відповідати редакційній політиці видавництва, що може обмежувати креативність.
Самвидав (Self-publishing)
Переваги:
- Повний контроль над змістом, дизайном і розповсюдженням.
- Вищий прибуток, адже автор отримує всі доходи від продажів.
Недоліки:
- Всі витрати на редактуру, дизайн, друк і маркетинг лягають на автора.
- Відсутність дистрибуції через великі книгарні.
Amazon (Kindle Direct Publishing)
Окрім того, що Amazon KDP дозволяє вийти на міжнародний ринок, він також є чудовим інструментом для авторів, які хочуть створити власні навчальні або мотиваційні матеріали. Наприклад, я випустила два блокноти Woorkbook&Diary Love Yourself, які допомагають читачам у саморозвитку. Це ще один спосіб монетизації експертизи, адже такі видання можуть приносити стабільний пасивний дохід, не потребуючи великих інвестицій у друк.
Переваги:
- Впізнаваність, підсилення експертності.
- Можливість вийти на міжнародний ринок.
- Відносно низькі витрати на публікацію електронного варіанту. Книга продається і у друкованому вигляді. Платформа друкує необхідну кількість екземплярів книги безпосередньо після замовлення.
- Немає потреби в місці для зберігання книг і часу на відправку книг. Платформа робить усе сама.
- Прямий дохід від продажів без посередників.
Недоліки:
- Конкуренція з тисячами інших авторів.
- Відносно невелика україномовна аудиторія на платформі. Хоча варто зазначити, що за останні роки вона значно зросла та продовжує зростати.
- Необхідність маркетингового просування книги самостійно.
Хто допоможе зі структуруванням матеріалу та написанням книги
Не всі експерти мають час і навички для написання книги самостійно. Гострайтер (ghost writer) — це фахівець, який:
- Допомагає структурувати знання та оформити їх у якісний текст.
- Працює на основі інтерв’ю з автором або матеріалів, які він надає. Враховуючи, що ви, як експерт, інвестуєте час у реалізацію контенту для соцмереж, це значно полегшить та пришвидшить роботу.
- Залишається в тіні, адже його ім’я найчастіше не вказується у книзі. Хоча варто зазначити, що деякі гострайтери беруться за таку роботу лише за умови згадування їх як співавторів тексту.
Гострайтери працюють як на фрілансі, так і у спеціалізованих агенціях. В Україні таких фахівців можна знайти на сервісах Upwork, Fiverr, Kabanchik.ua.
Літературні агенти та агенції: хто допоможе знайти видавця
Літературний агент чи агенція допомагає автору знайти видавця, вести переговори, оформлювати права на книгу, є посередником між видавництвом і автором.
Умови співпраці:
- Агенти та агентства зазвичай працюють за комісію (10-30% від угоди з видавцем).
- Деякі агентства пропонують пакетні послуги, включно з маркетингом і PR книги.
Хто пропонує такі послуги в Україні:
- Літературна агенція OVO: Це перша літературна агенція в Україні, яка має на меті популяризувати сучасну українську літературу як в Україні, так і за її межами. Вона представляє різні сфери літературного життя та допомагає авторам у просуванні їхніх творів.
- Українське літературне агентство «УЛА»: Це видавництво працює на ринку дитячої літератури з 2013 року, видаючи книги для різних вікових категорій.
- Літературна агенція «BaraBooka»: Започаткована у 2017 році спільно з видавництвом «Ранок», ця агенція допомагає якісним рукописам сучасних українських авторів стати взірцевими книжками. Її діяльність спрямована на втілення власної візії максимально довершених видань.
- Літературна агенція Марини Кузьменко: Ця агенція займається створенням літературних мобільних додатків, дозволяючи читачам формувати власні бібліотеки у своїх смартфонах.
- Видавництво «Кавун»: Пропонує послуги літературного агента, забезпечуючи комплексну підтримку авторів на всіх етапах підготовки, публікації, популяризації та просування книг.
Де навчитися писати та видавати книгу в Україні
Якщо ви хочете самостійно пройти шлях від ідеї до публікації, в Україні є курси, які навчають, як це зробити:
- Litosvita – школа сучасної літератури та видавничої справи, де навчають написанню та просуванню книг.
- Центр літературної освіти – курси для авторів, які хочуть писати художні та нон-фікшн книги.
- Creative Writing School – програми з написання книг різних жанрів.
- Laba – освітня платформа, яка пропонує курси з написання нон-фікшн книг.
- Skvot – школа креативних індустрій, де є курси з сторітелінгу та написання художніх і документальних текстів.
Писати книгу варто тоді, коли у вас є чітке бачення, що вона дасть вам та вашій аудиторії.
Якщо ви експерт, книга може стати вашим найкращим маркетинговим інструментом і джерелом доходу. Головне — правильно обрати шлях її створення: писати самостійно чи з гострайтером, шукати видавця чи самостійно випускати книгу. Грамотний підхід до цього процесу зробить вашу книгу не просто текстом, а потужним інструментом вашого персонального бренду.