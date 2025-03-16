У світі інформаційного перенасичення книга залишається одним із найпотужніших інструментів, який допомагає експертам заявити про себе, закріпити авторитет і масштабувати свій вплив.

Але коли саме варто її писати? Як обрати найкращий спосіб видання? Хто допоможе з написанням і просуванням книги, якщо ніяк не виходить викроїти на це час?

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У цій статті я, як експерт зі створення та розвитку персонального бренду, розберу всі ці запитання.

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Книга як інструмент монетизації експерта

Для експерта книга — це не лише спосіб поділитися знаннями, а й ефективний метод монетизації. Ось кілька варіантів, як вона може приносити дохід:

Прямий продаж . Дохід від реалізації книги через видавництво, книжкові магазини, Amazon або власні платформи.

. Дохід від реалізації книги через видавництво, книжкові магазини, Amazon або власні платформи. Залучення клієнтів . Після виходу книги зростає попит на консультації, лекції, коучинг і курси.

. Після виходу книги зростає попит на консультації, лекції, коучинг і курси. Репутаційний капітал . Книга підвищує статус автора, відкриває двері до нових можливостей (запрошення на конференції, партнерські проєкти).

. Книга підвищує статус автора, відкриває двері до нових можливостей (запрошення на конференції, партнерські проєкти). Корпоративні продажі. Деякі автори укладають угоди з компаніями, які купують їхні книги для співробітників або клієнтів.

Де і як експерту видати книгу: порівняння варіантів

Видавництво

Переваги:

Високий рівень довіри аудиторії до виданої у професійному видавництві книги.

Редакційний супровід, професійна верстка та маркетингова підтримка.

Можливість розповсюдження через книгарні та мережі дистрибуції.

Недоліки:

Процес видання може зайняти від 6 місяців до 2 років.

Видавництво часто бере великий відсоток від продажів, а гонорар автора може бути мінімальним.

Потрібно відповідати редакційній політиці видавництва, що може обмежувати креативність.

Самвидав (Self-publishing)

Переваги:

Повний контроль над змістом, дизайном і розповсюдженням.

Вищий прибуток, адже автор отримує всі доходи від продажів.

Недоліки:

Всі витрати на редактуру, дизайн, друк і маркетинг лягають на автора.

Відсутність дистрибуції через великі книгарні.

Amazon (Kindle Direct Publishing)

Окрім того, що Amazon KDP дозволяє вийти на міжнародний ринок, він також є чудовим інструментом для авторів, які хочуть створити власні навчальні або мотиваційні матеріали. Наприклад, я випустила два блокноти Woorkbook&Diary Love Yourself, які допомагають читачам у саморозвитку. Це ще один спосіб монетизації експертизи, адже такі видання можуть приносити стабільний пасивний дохід, не потребуючи великих інвестицій у друк.

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Переваги:

Впізнаваність, підсилення експертності.

Можливість вийти на міжнародний ринок.

Відносно низькі витрати на публікацію електронного варіанту. Книга продається і у друкованому вигляді. Платформа друкує необхідну кількість екземплярів книги безпосередньо після замовлення.

Немає потреби в місці для зберігання книг і часу на відправку книг. Платформа робить усе сама.

Прямий дохід від продажів без посередників.

Недоліки:

Конкуренція з тисячами інших авторів.

Відносно невелика україномовна аудиторія на платформі. Хоча варто зазначити, що за останні роки вона значно зросла та продовжує зростати.

Необхідність маркетингового просування книги самостійно.

Хто допоможе зі структуруванням матеріалу та написанням книги

Не всі експерти мають час і навички для написання книги самостійно. Гострайтер (ghost writer) — це фахівець, який:

Допомагає структурувати знання та оформити їх у якісний текст.

Працює на основі інтерв’ю з автором або матеріалів, які він надає. Враховуючи, що ви, як експерт, інвестуєте час у реалізацію контенту для соцмереж, це значно полегшить та пришвидшить роботу.

Залишається в тіні, адже його ім’я найчастіше не вказується у книзі. Хоча варто зазначити, що деякі гострайтери беруться за таку роботу лише за умови згадування їх як співавторів тексту.

Гострайтери працюють як на фрілансі, так і у спеціалізованих агенціях. В Україні таких фахівців можна знайти на сервісах Upwork, Fiverr, Kabanchik.ua.

Літературні агенти та агенції: хто допоможе знайти видавця

Літературний агент чи агенція допомагає автору знайти видавця, вести переговори, оформлювати права на книгу, є посередником між видавництвом і автором.

Умови співпраці:

Агенти та агентства зазвичай працюють за комісію (10-30% від угоди з видавцем).

Деякі агентства пропонують пакетні послуги, включно з маркетингом і PR книги.

Хто пропонує такі послуги в Україні:

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Літературна агенція OVO : Це перша літературна агенція в Україні, яка має на меті популяризувати сучасну українську літературу як в Україні, так і за її межами. Вона представляє різні сфери літературного життя та допомагає авторам у просуванні їхніх творів.

: Це перша літературна агенція в Україні, яка має на меті популяризувати сучасну українську літературу як в Україні, так і за її межами. Вона представляє різні сфери літературного життя та допомагає авторам у просуванні їхніх творів. Українське літературне агентство «УЛА» : Це видавництво працює на ринку дитячої літератури з 2013 року, видаючи книги для різних вікових категорій.

: Це видавництво працює на ринку дитячої літератури з 2013 року, видаючи книги для різних вікових категорій. Літературна агенція «BaraBooka» : Започаткована у 2017 році спільно з видавництвом «Ранок», ця агенція допомагає якісним рукописам сучасних українських авторів стати взірцевими книжками. Її діяльність спрямована на втілення власної візії максимально довершених видань.

: Започаткована у 2017 році спільно з видавництвом «Ранок», ця агенція допомагає якісним рукописам сучасних українських авторів стати взірцевими книжками. Її діяльність спрямована на втілення власної візії максимально довершених видань. Літературна агенція Марини Кузьменко : Ця агенція займається створенням літературних мобільних додатків, дозволяючи читачам формувати власні бібліотеки у своїх смартфонах.

: Ця агенція займається створенням літературних мобільних додатків, дозволяючи читачам формувати власні бібліотеки у своїх смартфонах. Видавництво «Кавун»: Пропонує послуги літературного агента, забезпечуючи комплексну підтримку авторів на всіх етапах підготовки, публікації, популяризації та просування книг.

Де навчитися писати та видавати книгу в Україні

Якщо ви хочете самостійно пройти шлях від ідеї до публікації, в Україні є курси, які навчають, як це зробити:

Litosvita – школа сучасної літератури та видавничої справи, де навчають написанню та просуванню книг.

– школа сучасної літератури та видавничої справи, де навчають написанню та просуванню книг. Центр літературної освіти – курси для авторів, які хочуть писати художні та нон-фікшн книги.

– курси для авторів, які хочуть писати художні та нон-фікшн книги. Creative Writing School – програми з написання книг різних жанрів.

– програми з написання книг різних жанрів. Laba – освітня платформа, яка пропонує курси з написання нон-фікшн книг.

– освітня платформа, яка пропонує курси з написання нон-фікшн книг. Skvot – школа креативних індустрій, де є курси з сторітелінгу та написання художніх і документальних текстів.

Писати книгу варто тоді, коли у вас є чітке бачення, що вона дасть вам та вашій аудиторії.

Якщо ви експерт, книга може стати вашим найкращим маркетинговим інструментом і джерелом доходу. Головне — правильно обрати шлях її створення: писати самостійно чи з гострайтером, шукати видавця чи самостійно випускати книгу. Грамотний підхід до цього процесу зробить вашу книгу не просто текстом, а потужним інструментом вашого персонального бренду.