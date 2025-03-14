Путін погодився на план Трампа щодо негайного припинення вогню, але тут же висунув багато умов.

Як я вже зазначав раніше, для Путіна ця ідея припинення вогню є можливістю домовитися про подальші поступки.

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Серед іншого Путін вимагає, щоб Україні не було дозволено мобілізуватися або переозброюватися. У моєму розумінні Путін каже, що США повинні знову припинити надання Україні зброї, техніки і розвідданих. Для України це абсолютно не прийнятно, тому що, як ми пам’ятаємо, Зеленський погодився на припинення вогню лише за умови, що Трамп відновить військову та розвідувальну підтримку.

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Пам’ятаймо, що Зеленському не було дозволено додавати власні умови для згоди на припинення вогню – він мав сказати лише «так» або «ні».

Якщо Трамп зараз починає обговорювати з Путіним умови припинення вогню, то це означає, що Росія має привілей.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський лідер робить усе, щоб дипломатія зазнала невдачі.

Справа в тому, що Путін не каже безумовне «так», і тому Трамп повинен діяти агресивно – санкціями.

Якщо Трамп є таким жорстким переговірником, яким він себе позиціонує, то він повинен зробити те, що сказав, і накласти санкції на Росію, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

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Передрук з блогу автора @tashecon Оригінал статті див. тут.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають точку зору Kyiv Post.

Тімоті Еш
Тімоті Еш
Тімоті Еш — старший стратег з суверенних ринків, що розвиваються, компанії Bluebay Asset Management, що базується в Лондоні.
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