Для багатьох із нас виправдання, висунуті Путіним для своєї війни проти України – НАТО, «денацифікація», нібито занепад Заходу та інші аргументи – є лише приводами. Насправді російських лідерів турбує той шлях, який обрала Україна, – шлях до демократії та боротьби з корупцією.

Уявіть собі Україну, інтегровану в Європу і світ, яка процвітає в більш вільній і процвітаючій суспільній моделі. Цього Путін не може прийняти, тому що рано чи пізно російський народ може зажадати того ж самого, дивлячись на своїх українських сусідів, і сказати: «Ми теж хочемо йти цим шляхом.

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Справжньою трагедією Росії була її нездатність повноцінно увійти в сучасну епоху.

Роками росіяни (і українці також) були зачаровані показним успіхом олігархів, кричущою розкішшю телевізійних зірок, і для кожного символом успіху було володіння автомобілем і телевізором з пласким екраном. Страх перед бідністю і злиднями був вкорінений настільки глибоко, що здавалося немислимим критикувати тих, хто процвітав. Матеріальний успіх став справжнім культом. Важливо пам’ятати про бідність і хаос єльцинської епохи, про порожні полиці в магазинах, про приниження, яке відчували ті, хто залишився позаду.

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Один російський колега якось сказав мені: “Справжня демократія не може працювати в Росії; російський народ у своїй трагедії заслуговує лише на сильну владу, інакше, як при Єльцині, все йде до надмірності. Путін дав нам процвітання і стабільність».

У Росії ніколи повністю не зникають тіні минулого. Ця країна втратила мільйони життів у ГУЛАГах і Голодоморах, але мовчання цього великого народу, чия глибока і яскрава культура мала би відвернути варварство, не можна ні пояснити, ні відпустити з серця.

Я вірю, що на початку Путін щиро хотів модернізувати російську економіку і наблизити її до Європи. У той час у нього були добрі стосунки зі Шредером і Шираком. Але чи вважав він Росію занадто відсталою? Чи вважав він, що культурний розрив із Заходом занадто великий? Можливо, його надихнула китайська модель – авторитарний режим в умовах ринкової економіки, де є один лідер, який вирішує, і народ, який виконує, і ця модель видавалася йому ефективнішою, ніж, “слабкі демократії”.

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Зрештою, всю світову історію можна підсумувати так: коли нації сильні, вони не є справедливими, а коли вони хочуть бути справедливими, вони вже не є сильними. Путін обрав першу модель.

Це тим більше прикро, що Росія мала все для того, щоб стати силою, яку можна порівняти з Бразилією в Євразії, зберігши при цьому свою ідентичність. Завдяки своїм величезним природним ресурсам вона могла би підвищувати рівень добробуту свого населення та інвестувати в галузі та послуги майбутнього. Не копіювати Китай чи Європу, а створювати власну модель. Її народ був готовий іти цим шляхом – тим більше, що рівень освіти серед молоді був високим.

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Чи не вважав він конкуренцію з іншими країнами надто складною? Чи вважав він, що для Росії вигідніше замкнутися в собі й триматися за застарілі зразки минулого?

У 2007 році, подивившись на китайську модель, Путін, ймовірно, зрозумів, що Росія не зможе повторити її багатообіцяючий успіх. На відміну від Китаю, який зарекомендував себе як держава-виробник, Росія залишалася залежною від своєї рентної економіки, що спирається на експлуатацію своїх природних ресурсів: газу, нафти, вугілля. Для країни з такою великою кількістю інженерів, де була її аерокосмічна промисловість? Автомобільна промисловість? Якою була роль малих і середніх підприємств? Росія не змогла вийти за межі своїх традиційних галузей і перетворитися на справжню індустріальну державу.

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Росії довелося покладатися на вже згадану рентну економіку або робити ставку на вдосконалення таких галузей важкої промисловості, як металургійна, хімічна та гірничодобувна. Вона також намагалася активізувати своє сільське господарство (з певним успіхом, хоча завжди в умовах конкуренції з іншими країнами). Її проблема також полягає в тому, що її внутрішній ринок занадто обмежений – це нішовий ринок.

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Сьогодні Росія стикається з п’ятьма основними структурними проблемами, які перешкоджають її майбутньому:

Велика країна – це дуже дорого.

Бідна країна.

Брак досвіду в глобалізованій економіці.

Вичерпання її фінансових ресурсів.

Серйозна демографічна проблема.

Говорячи про російську економіку, завжди є експерти, які підкреслюють її сильні сторони, та експерти, які підкреслюють її слабкі сторони. Аргументи і тих, і інших часто є слушними, але ними вони підтримують свої власні теорії. Я ж зосереджуюсь на структурних проблемах Росії, які, на мою думку, непомітно спричиняють відрив від решти світу, що лише погіршуватиметься в найближчі десятиліття. І ця війна означатиме непередбачені витрати.

Велика країна – це дуже дорого.

Чим більші відстані, тим дорожче все – транспорт, інфраструктура, утримання доріг і залізниць, і навіть інтернет-зв’язок і телекомунікації. Ця проблема існує і в інших частинах світу, але в Росії відстань має набагато більший вплив. У Росії все дорожче, ніж деінде, якщо врахувати витрати, пов’язані з відстанню. У глобалізованій економіці, де підприємства конкурують зі своїми колегами, наслідки відчуваються одразу. Більше того, через температурні коливання витрати на утримання автомобільних доріг і залізниць є непропорційними. І Росія не має вибору – її природні ресурси здебільшого розташовані у віддалених регіонах.

Бідна країна.

Це може здивувати, і можна було би говорити про хороший рівень освіти, про багатьох працьовитих, винахідливих, стійких людей, і, звичайно, про багатство природних ресурсів. Все це правда, але знову ж таки, є проблема величезних розмірів країни і дуже нерівномірного внеску її населення в національне багатство. 35 мільйонів людей живуть у віддалених регіонах на 75% території країни. Ці люди, які живуть далеко від усього – наприклад, у Сибіру чи на Далекому Сході, – роблять менший внесок в економіку, ніж мешканець Москви, який працює в ІТ, або робітник заводу в Санкт-Петербурзі. Попри своє багатство, ВВП Росії на душу населення у 2021 році ледь сягнув $12 690, тоді як у Європейському Союзі цей показник утричі вищий.

Брак досвіду в глобалізованій економіці.

За 25 років Росія не змогла розвинути економіку з високою доданою вартістю, особливо в галузях обробки та переробки. Вона залишається прив’язаною до історичних ноу-хау, які вже застаріли. Такі галузі, як автомобільна, були лише інвестиціями європейців чи азіатів, які через війну виїхали звідти назавжди. І зрозуміло, що навіть після настання миру інвестори ще довго не повернуться.

Вичерпання фінансових ресурсів.

Викопні ресурси – це сила Росії, але вони ж стануть і її падінням. Комфорт, який забезпечує нафтова рента, стримує інновації та зусилля з диверсифікації економіки. З глобальним енергетичним переходом ці доходи неминуче зменшуватимуться. У 2021 році 52% російського експорту припадало на газ, нафту та вугілля, що принесло $257 млрд із загального бюджету в $340 млрд. Неминуче зменшення цих доходів наражає Росію на ризик зубожіння, особливо з огляду на колосальні витрати на її інфраструктуру.

Успіхів в інших секторах, таких як важка промисловість або експорт зерна, буде недостатньо, щоб заповнити цю прогалину. І якщо Путін вважає, що його союзники, такі як Китай, Індія чи Бразилія, залишать для нього місце на світових ринках, він обманює себе.

Серйозна демографічна проблема.

Як і багато інших країн, Росія стикається з різким зниженням рівня народжуваності. До 2050 року її населення працездатного віку (20-65 років) скоротиться з 78 мільйонів до 68 мільйонів, тобто на 10 мільйонів – 13%. Це означає не лише зменшення кількості робочої сили, а й зростання навантаження на працездатне населення. Хоча ця проблема є спільною для інших країн, вона стає особливо критичною для Росії, оскільки додається до багатьох структурних викликів, про які вже згадувалося, що робить ситуацію ще більш тривожною.

Експерти стверджують, що з цими труднощами стикаються багато інших країн, але у випадку з Росією поєднання цих п’яти структурних проблем, ускладнене наслідками війни, прирікає Росію на глухий кут. Можливо, Путін бачив вихід із ситуації у загарбницьких війнах, однак вони лише ще більше послаблять його країну і погіршать її долю.

Росія мала можливість модернізуватися на благо свого народу, але обрала шлях тиранії. У майбутньому її народ дорого заплатить за це.

На російський народ, який віддав перевагу стабільності, а не честі, чекає занепад і безчестя.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають точку зору Kyiv Post.