Світ затамував подих, коли переговори між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом продовжилися вже далеко за другу годину. Відколи Трамп вступив на посаду, готовність його адміністрації вести переговори щодо України без безпосередньої участі України викликала глибоке занепокоєння.

Тепер, коли останній раунд переговорів завершився, настав час оцінити, чого вдалося досягти - і якою ціною.

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На перший погляд, Росія погодилася на припинення вогню. Але воно не є всеосяжним, як, наприклад, перемир’я, на яке під тиском США змусили Україну погодитися. Агресор погодився лише припинити атаки на українську енергетичну інфраструктуру - тимчасова і корислива поступка. Російські ракетні обстріли українських електростанцій були розрахованими на те, щоб тероризувати цивільне населення, переважно в зимові місяці. З настанням теплої погоди продовження цих атак не принесе значної стратегічної вигоди.

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На противагу цьому, удари України по російських нафтопереробних заводах мають реальне військове значення, порушуючи лінії постачання і послаблюючи російську військову машину.

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Це не рівноцінний обмін, це поступка, яка нічого не коштує Москві Лорд Ешкрофт

Ще однією важливою темою розмови була безпека в Чорному морі, оскільки Путін висловив занепокоєння з приводу ударів українських безпілотників по російському флоту і вглиб російської території.

Морські безпілотники дальнього радіусу дії “Магура” і “Аріель Біверс”, про які я писав на початку цього тижня, явно налякали Кремль, що робить їхній вплив незаперечним.

Це не шлях до сталого миру, а план капітуляції

Вимоги Путіна включають припинення військової допомоги Україні та заморожування домовленостей про обмін розвідданими. Адміністрація Трампа вже створила такий прецедент, натиснувши на Київ з метою примусити його до переговорів, і Путін взяв це до відома. Якщо ці вимоги будуть виконані, Україна залишиться вразливою - позбавленою як живої сили, так і зброї, необхідної для захисту від майбутніх нападів. Це не шлях до сталого миру, а шлях до капітуляції.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував швидко. Коли він виступав перед журналістами, над Києвом завили сирени повітряної тривоги - похмуре нагадування про цинізм Путіна і його зрадливу натуру.

Тим часом реакція Європи залишається виваженою. Прем’єр-міністр Великої Британії сер Кейр Стармер вже “привітав прогрес, досягнутий президентом Трампом на шляху до припинення вогню”, але можна лише уявити, яке невдоволення кипить за зачиненими дверима європейських столиць. Риторика Путіна про врахування “законних гарантій безпеки” Росії не є чимось новим - це все те ж заїжджене виправдання протидії розширенню НАТО на схід. Після перших переговорів у Саудівській Аравії з’явилися повідомлення, що Росія зажадала виведення військ НАТО зі східного флангу альянсу. Чи погодиться Дональд Трамп на таку пропозицію?

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Звичайно, Україна - це лише один з елементів пазлу в більш широких відносинах Трампа з Москвою. Зараз США, схоже, готові покластися на Росію в питанні стримування розповсюдження ядерної зброї на Близькому Сході. Чи знову Вашингтон тішить себе ілюзією, що Москва може бути союзником у боротьбі з іншим супротивником - у цьому випадку з Іраном?

Ця постійна помилка в американському зовнішньополітичному мисленні сягає своїм корінням часів Кіссінджера і Ніксона з їхніми відносинами з Китаєм, але історія підказує - це марне заняття.

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Тривалий мир настане лише тоді, коли Росія по-справжньому визнає суверенітет України

Одна істина має залишатися непорушною: Україна - не колонія. Її доля не може вирішуватися за її відсутності. Сполучені Штати не воювали на лінії фронту в Україні - саме український народ взяв на себе основний тягар цієї війни, захищаючи не лише свій суверенітет, але й демократичні цінності, які, як стверджує Захід, він відстоює.

Під час мого нещодавнього візиту до Києва один високопосадовець прямо сказав мені: тривалий мир настане лише тоді, коли Росія по-справжньому визнає суверенітет України. Тимчасове припинення бойових дій не змінить цієї фундаментальної реальності.

Найбільші питання залишаються без відповіді. Що станеться після 30-денного перемир’я, якщо припустити, що воно триватиме? Що станеться з окупованими Росією територіями? Чи є територіальна цілісність України предметом переговорів? Як можна досягти справжнього, стійкого миру?

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І, найголовніше, яким є довгострокове майбутнє України? Чи буде їй дозволено після стількох жертв торувати свій власний шлях як вільній і процвітаючій європейській нації? Чи матиме вона право приєднатися до альянсів, які гарантують її безпеку, як це зробили інші східноєвропейські держави? Чи вона залишиться ізольованою, її населення ще більше зменшиться через еміграцію, а реконструкція буде заблокована через відсутність гарантій безпеки для інвесторів?

Путін - досвідчений гравець на дипломатичній арені. Заява Кремля після дзвінка була передбачувано прорахованою: “Володимир Путін висловив вдячність Дональду Трампу за зусилля, спрямовані на досягнення благородної мети - припинення бойових дій і людських жертв”.

Але не будемо обманюватися - Росія могла б закінчити цю війну в одну мить, вивівши свої війська. Справжнім випробуванням дипломатії Трампа буде те, чи зможе він це зробити. Ніщо інше не дозволить йому отримати Нобелівську премію миру, якої він так прагне.

Лорд Ешкрофт KCMG PC - міжнародний бізнесмен, філантроп, письменник і соціолог. Для отримання додаткової інформації про його роботу відвідайте lordashcroft.com. Слідкуйте за ним на X/Facebook @LordAshcroft

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