Коли іноземні високопосадовці намагаються зрозуміти зовнішню політику Трампа, я згадую гавайську приказку: «Якщо вам не подобається погода, зачекайте п’ять хвилин, і вона зміниться». Це може бути мудрою порадою й для тих, хто уважно стежить за грою Трампа у Вашингтоні.

Справедливості заради варто зазначити, що їм, імовірно, складно осягнути його мистецтво державної стратегії, але є кілька «карт», які постійно засвічуються в риториці президента Трампа. Вміння грати ними правильно може підвищити ймовірність покращення зовнішньої політики.

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Козир внутрішньої політики б’є всі інші карти (каламбур: англійське слово trump означає козир – ред.)

Країнам, які хочуть вислужитися перед нинішньою адміністрацією США, найкраще знайти способи узгодити свою внутрішню політику з політикою Трампа або навіть допомогти йому в її реалізації. У внутрішній політиці він мало коливається, і, як показують настрої більшості американців, вони здебільшого підтримують його зусилля.

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Критика Байдена

Можливо, в багатьох випадках це не зовсім так, але Трамп часто звинувачує в нинішніх негараздах Америки свого попередника. Хоча загалом нерозумно втручатися у внутрішню політику інших країн або «ставати на чийсь бік», існують витончені способи, за допомогою яких країни можуть показати, що вони підтримують нинішній Білий дім, не розтоптуючи при цьому демократів. Очевидно, що це складно і ризиковано, але так відкриваються нові можливості.

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Претензії до НАТО

Президент Трамп (як і багато президентів до нього) вже давно стверджує, що всі союзники по НАТО повинні «платити свою справедливу частку». Тепер він довів цей наратив до крайнощів. Слід зазначити, що під час свого попереднього терміну Трамп був дещо агресивним щодо НАТО і спостерігав певне, хоча й не повне, збільшення інвестування до 2% ВВП по всіх напрямках. На його ділову думку, якщо до певної міри непохитна позиція частково спрацювала, то відверта войовничість може дати ще кращі результати.

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Витівки в соціальних мережах

Саме цей засіб масової інформації більшість вважає слабкою картою Трампа. Багато хто стверджує, що соціальні мережі – це не його «козир». Можливо, це так, але тут марно розраховувати на щось більше.

У підсумку, для тих, хто хоче дати раду проблемі президента Трампа, соціальні мережі – це реальність, і це те, з чим світ матиме справу ще чотири роки.

Варто зазначити, що активність Трампа в соціальних мережах зачіпає не лише іноземні уряди. Його іноді гострі пости створюють проблеми й для американських дипломатів за кордоном, де їм постійно доводиться виправдовуватись, хоча Трампа це не надто турбує.

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Для того, в кого немає кришталевої кулі, найкращим варіантом дій буде кілька днів ігнорувати його «епатажні» пости, дати пилу влягтися, а потім спостерігати за діями за межами Вашингтона.

Немає сумнівів, що ця адміністрація США буде не такою «нецікавою», як попередня. Дехто стверджує, що вона буде навіть занадто «бурхливою» для світу, якому потрібен більш виважений глобальний лідер. Однак це не варіант.

Що може зробити світ, так це зрозуміти нинішнього президента США і краще розпорядитися власними можливостями. Очікувати, що Трамп зміниться, – марна справа, і іноземні лідери не можуть змусити його змінитися більше, ніж можуть змінити погоду. Що вони можуть зробити, так це змінити власну поведінку, щоб покращити взаємодію. І якщо вам не подобається погода на Пенсильванія Авеню, 1600, зачекайте п’ять хвилин. Швидше за все, вона зміниться.

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Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають точку зору Kyiv Post.