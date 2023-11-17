Минулої доби в районі села Андріївка Донецької області російські війська продовжували штурмові дії, однак Збройні сили України тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

"В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку... Безуспішними були наступальні дії окупантів східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші воїни відбили 17 атак", - йдеться в повідомленні.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни продовжують наступальні дії поблизу Авдіївки та мають підтверджене просування в один з попередніх днів.

"Опубліковані 16 листопада геолокаційні кадри показують, що війська РФ незначно просунулися на північ від Авдіївського коксохімічного заводу, що на північному заході від Авдіївки", - йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, прикордонники кажуть, що російські ДРГ найчастіше фіксують на Сумщині. Чому - розповів Kyiv Post ексречник Генштабу ЗСУ.