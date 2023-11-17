Станом на 17 листопада, на українсько-польському кордоні перебуває близько 2,4 тис. фур, які намагаються в'їхати до України через три пункти пропуску: "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне".

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"На жаль, блокування руху для вантажівок на трьох напрямках триває з 6 листопада. Станом на ранок, на території Польщі у напрямку виїзду до України знаходиться близько 2,4 тис. вантажних транспортних засобів. Найбільше на КПП "Ягодин-Дорогуськ" - 1,1 тис. транспортних засобів", - розповів він в ефірі телемарафону.

За словами Демченка, на годину учасники страйку з польського боку пропускають по кілька транспортних засобів в обох напрямках.

"Більш-менш інтенсивний рух ми відзначаємо на КПП "Краковець-Корчова", коли вантажівки їдуть з України в Польщу", - додав Демченко.

Тим часом перевізники обирають й інші маршрути, зазначив речник Держприкордонслужби: "Вже декілька днів ми спостерігаємо скупчення вантажівок біля пункту пропуску "Шегині" (КПП на кордоні з Польщею, - ред.). Там близько 1100 фур".

Тим часом на українсько-словацькому кордоні виросли черги вантажівок за рахунок фур із польського напрямку.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажного транспорту на трьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні: "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне".

Посол України в Польщі Василь Зварич назвав блокування руху вантажного транспорту на трьох пунктах пропуску "болючим ударом у спину України", який ставить під загрозу "коридори солідарності" для поставок українського зерна до третіх країн.