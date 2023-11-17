Закріплення Сил оборони України на позиціях на лівобережжі Херсонської області може змусити російські війська на цьому напрямку спробувати провести певне перегрупування.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Євген Єрін в ефірі "Радіо Свобода".

Він зауважив, що подібні маневри противника ймовірні у відповідь на успішні дії ЗСУ на півдні країни та закріплення на деяких плацдармах на східній стороні Херсонської області.

"Окупанти намагатимуться здійснити якесь перегрупування", - розповів Єрін.

Представник ГУР водночас звернув увагу, що у російських сил в регіоні вибудована багатоешелонована система оборони.

"Я так розумію, що вони готувалися до таких сценаріїв і припускали, що їм доведеться відступати з лівого берега. Далі як розвиватиметься ситуація - ми побачимо", - зауважив він.

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Єрін запевнив, що бійці ЗСУ продовжують вивчати слабкі місця російської оборони.

Нагадаємо, Морська піхота ЗСУ повідомила, що українські війська провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра в Херсонській області та закріпилися на декількох плацдармах.

У ході боїв російські війська зазнали важких втрат у живій силі та техніці. З початку дій українських підрозділів і станом на 16 листопада ворог втратив 1216 вбитими та 2217 пораненими , 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів.

Ще 13 листопада кремлівські пропагандистські ЗМІ поширили, але швидко видалили повідомлення про рішення Міноборони Росії провести перегрупування військ у Херсонській області.

"Оцінивши ситуацію, що склалася, командування угрупування "Дніпро" вирішило перекинути війська на більш вигідні позиції на схід від Дніпра. Після перегрупування "Дніпра" вивільняється частина сил, які будуть задіяні для наступу на інших напрямках", - писали російські пропагандисти.