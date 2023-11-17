Українська митниця зафіксувала збільшення черги вантажівок на кордоні зі Словаччиною через фури з польського напрямку і побоюється, що до блокади поляків можуть приєднатися словаки й угорці.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська.

"Станом на учора, 16 листопада, у нас на КПП "Ужгород" на словацькому кордоні було 900 машин. Черга потроху рухається - ми оформляємо 250 машин, ця цифра відображає нашу пропускну спроможність за добу. Кількість машин, які проходять кордон за день, не змінилася", - повідомила Сенгетовська.

Повідомляється, що на польському кордоні водії стоять у чергах по два тижні, а на словацькому кордоні вони можуть проїхати за три-чотири дні, через що їдуть на пункт пропуску "Ужгород".

Фури продовжують прибувати з пунктів пропуску з польського кордону, тож черга збільшується.

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Наразі на Закарпатській митниці очікують, що ситуація з польським кордоном вирішиться через санкції ЄС. Інакше, вважають, ця хвиля піде далі, і до Польщі приєднаються також Словаччина та Угорщина.

Як повідомляє Укрінформ, учора словацькі перевізники доєдналися до поляків з акцією, в межах якої із 14 по 15 годину не пропускали українські вантажівки у свою країну. Однак, як повідомляє Закарпатська митниця, ця акція не вплинула на роботу митниці - 250 вантажівок проїхали через кордон учора, як це було завжди.