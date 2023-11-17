Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю закордонним ЗМІ заявив, що Росія готується до атак, щоб обстрілювати Україну в зимовий період.

Про це повідомляє видання Le Monde.

"Я думаю, що вони накопичують (ракети, - ред.), але у них не набагато більше ракет, ніж раніше. Інакше б уже почали бомбити", - заявив Зеленський.

Він переконаний, що Україна краще підготовлена до можливих російських атак, ніж минулого року. На думку президента, цьогоріч атаки не будуть такими масштабними.

"Я вважаю, що ми краще підготовлені до зими, ніж раніше. Але я не думаю, що Росія використовуватиме менше зброї. Зима буде важкою... З точки зору протиповітряної оборони ми перебуваємо в кращому становищі, ніж минулої зими", - додав президент.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна може атакувати російську нафтогазову інфраструктуру, якщо взимку Росія посилить обстріли української енергосистеми.