Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" усередині країни.

Про це він сказав у коментарі Bloomberg.

"У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів", - розповів президент.

За його словами, новий російський план дезінформації має кодову назву "Майдан 3". Майдан зіграв вирішальну роль у поваленні проросійського експрезидента-втікача Віктора Януковича .

"Майдан для них - це переворот, тому операція зрозуміла", - додав Зеленський.

У цьому контексті слід зауважити, що 7 ввечері 7 листопада народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир Арʼєв написав у Facebook, що міністр оборони Рустем Умєров попросив президента звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Вже за 20 хвилин нардеп видалив цей пост і назвав його помилкою.

Однак того ж вечора в соціальних мережах зʼявилося два відео, на яких Залужний нібито назвав Зеленського зрадником і закликав військових іти на Київ. Це були діпфейкові ролики та спецоперація росіян.

Перший діпфейк із Залужним зʼявився на російському Telegram-каналі "Радио Труха" 7 листопада о 20:33, вказує видання "Бабель". Основні тези були такі: Зеленський ліквідував помічника Залужного, а далі вбʼє і його, а потім здасть Україну Путіну; саме через Зеленського провалився контрнаступ; українцям треба вийти на майдани, а військовим - залишити позиції і йти в похід на Київ.

Друге відео трохи згодом, о 02:16, поширив Telegram-канал «Труха Барселона». На ньому фейковий "Залужний" розказує, що медіа, як і очікувалося, назвали його звернення діпфейком і російською пропагандою.

Обидва канали не мають жодного стосунку до однойменної української мережі каналів "Труха".

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на чутки про те, що Зеленський збирається звільняти головнокомандувача ЗСУ. Він зауважив, що про таке не чув.

Пізніше у Міністерстві оборони спростували інформацію українських ЗМІ про те, що міністерство розглядає можливість звільнення одразу трьох командувачів Збройних сил України.

Нагадаємо, у жовтні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застеріг від надання Росії можливості заморозити конфлікт та використати паузу для відновлення сил, бо тоді жертвою російської агресії дуже скоро може стати не лише Україна.