Сили оборони закріплюються на зайнятих рубежах на лівому березі Дніпра та завдають вогневого ураження окупантам.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу.

«Підрозділи морської піхоти разом з іншими складовими Сил оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, де минулої доби відбили 12 атак ворога. Наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах та завдають вогневого ураження окупантам», - повідомили в Генштабі.

За словами речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, робота на цій ділянці фронту триває й оприлюднювати всю інформацію наразі не можна.

«Є велика різниця у термінах «закріпилися» і «закріплюються». Ми продовжуємо бойову роботу, і підрозділи морської піхоти працюють потужно», - сказала вона в ефірі телемарафону.

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У свою чергу противник прагне компенсувати це використанням тактичної авіації.

«Намагається маневрувати в умовах складної погоди, типової для цієї пори року. Ворог долучає до активності тактичної авіації ще й безпілотні атаки. Тобто активність сьогоднішня нічна дронів типу Shahed і також активність FPV-дронів на нашому напрямку досить велика», - сказала Гуменюк.

Цього тижня стало відомо, що Сили оборони провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку та закріпилися на декількох плацдармах.