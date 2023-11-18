Сили оборони закріплюються на зайнятих рубежах на лівому березі Дніпра та завдають вогневого ураження окупантам. 

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу. 

«Підрозділи морської піхоти разом з іншими складовими Сил оборони  надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, де минулої доби відбили 12 атак ворога. Наші захисники закріплюються на зайнятих рубежах та завдають вогневого ураження окупантам», - повідомили в Генштабі. 

За словами речниці Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, робота на цій ділянці фронту триває й оприлюднювати всю інформацію наразі не можна. 

«Є велика різниця у термінах «закріпилися» і «закріплюються». Ми продовжуємо бойову роботу, і підрозділи морської піхоти працюють потужно», - сказала вона в ефірі телемарафону.

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Українські військові намагаються відкинути ворога, аби російські окупанти не змогли тероризувати місцеве населення. 

У свою чергу противник прагне компенсувати це використанням тактичної авіації. 

«Намагається маневрувати в умовах складної погоди, типової для цієї пори року. Ворог долучає до активності тактичної авіації ще й безпілотні атаки. Тобто активність сьогоднішня нічна дронів типу Shahed і також активність FPV-дронів на нашому напрямку досить велика», - сказала Гуменюк. 

Цього тижня стало відомо, що Сили оборони провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку та закріпилися на декількох плацдармах.

КиївПост
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