Примітка від редакції. Нижче наведено текст доповіді головного редактора Kyiv Post Богдана Нагайла на спеціальному заході серії «Українські історичні зустрічі» під назвою: «Російсько-українські «війни пам’яті» в західній академічній науці та медіа», що відбувся 16 вересня 2023 р. в Українському Інституті Америки в Нью-Йорку під час панельної дискусії «Війни пам’яті RU-UA у сфері друкованих ЗМІ, телерадіомовлення та Інтернету». Натисніть тут, щоб переглянути частину 1. Від історичного тла до сьогодення Після здобуття Україною незалежності протягом наступних 30 років справи йшли не так добре, як хотілося б багатьом. В незалежній Україні існувало безліч проблем і недоліків, успадкованих з радянської доби. Через травми та пов'язане з ними викривлення свідомості українці почувались виснаженими та розгубленими. Через це нова держава не розвивалась, не прогресувала, хоча й мала нарешті для цього добру нагоду. Час витрачався намарно, втрачались можливості для розвитку, а замість динамічного руху з чіткими цілями спостерігався повільний дрейф в не дуже зрозумілому напрямку. В країні спостерігався низький рівень політичної культури й державного управління, також бракувало підзвітності. З'явились українські олігархи та подібні до них персонажі, які намагались пограбувати країну, привласнюючи усе, що тільки могли. Цинічне керівництво та розгублене населення, яке ніщо не спонукало перетворюватись на відповідальних громадян, навряд чи були здатні принести користь Україні.

Були внутрішні демони, яких треба було здолати також і в історичній науці, де необхідно було розпочати пошук історичної об’єктивності та правди.

Цей отруйний коктейль із короткозорості, жадібності та корупції проник у ЗМІ, у підхід до історії та особливо у відносини з Росією. З одного боку – на офіційному рівні – це означало підігравати (з кон’юнктурних міркувань) Росії, отримуючи економічні переваги ціною відновлення національної історії та самоідентифікації України. Російський імперський наратив і спадок майже не оскаржувалися, зокрема й роль основного ідеологічного активу Москви в Україні – Російської православної церкви. Підхід «laissez faire» у цій сфері терпіли, якщо не прямо заохочували, ті, хто належав до тісно пов'язаних між собою прошарків політики та бізнесу. З іншого боку, відмінний від офіційного підхід пропонувало національно орієнтоване громадянське суспільство та сміливіші й більш доброчесні історики, які прагнули повернути національну історію та діячів культури, привласнених Росією, і сприяти не лише дерадянізації, але й дерусифікації. Зіткнення з минулим Безперечно, були внутрішні демони, яких треба було здолати в історичній науці, де необхідним був пошук історичної об’єктивності та правди. Не всі історики, які отримали освіту в радянський період і відразу по його завершенні, були до цього готові, багато хто з молодих істориків перебував під впливом своїх наставників, замовників чи політичних гуру. Дутий патріотизм, часто заснований на емоціях і романтизмі, а не на ґрунтовних історичних знаннях, мав тенденцію вироджуватися в декларативні форми прихованого ультранаціоналізму, який використовувався опортуністичними та маніпулятивними політичними силами. Не дивно, що виникали труднощі в найбільш чутливих сферах. Наприклад, виникли дискусії щодо того, що насправді відбувалось під час Голокосту в Україні. Якою була роль українців в ході систематичного винищення нацистами євреїв? Вони були пасивними спостерігачами, активними учасниками чи самі були жертвами? Цього питання переважно намагалися не торкатись, через що українці нерідко чули звинувачення у причетності до злочинів нацистів ззовні, а ті, хто був достатньо сміливим, щоб ставити відверті запитання всередині країни, піддавались обструкції. Те саме спостерігалось і у відносинах з поляками – аж ніяк не легка тема. Коли українці почали пропонувати власний ширший історичний наратив і справа торкнулась українсько-польських відносин, не було жодного шансу обійти болюче питання про те, що сталося на Волині в 1943 році, коли через запеклу боротьбу за контроль над цією територією там розпочалися жорстокі етнічні чистки. Поляки звинувачували українців у масових неогеноцидних злочинах, тоді як українці прагнули зобразити дії своїх батьків як форму самозахисту від колонізації. Але в цілому, попри існуючі камені спотикання, врешті-решт історики обох країн досягли значного прогресу в пошуку спільної основи для порозуміння та співпраці – чого не спостерігалось у випадку з російськими істориками.

Якою була роль українців у Голокості? Вони були пасивними спостерігачами, активними учасниками чи самі були жертвами? Цього питання намагались взагалі не торкатись…

Історія ОУН (Організації Українських Націоналістів) та УПА (Української Повстанської Армії), особливо деяких їхніх лідерів, таких як Степан Бандера, Роман Шухевич, Василь Кук та інші, також продовжує створювати проблеми для істориків. Бандеру, наприклад, ті, хто прагнув знайти ідеального українського героя, який втілював би боротьбу України за волю, некритично прославляли, а критики українського націоналізму апріорі паплюжили й засуджували. Але мало хто намагався відшукати істину й об’єктивно представити Бандеру та той період, який він репрезентував – і добрий, і поганий, в чомусь навіть потворний. Відсутність збалансованих підходів лише поглиблювала розкол і плутанину. Тривалі зв’язки України з тюркським, мусульманським світом на півдні рідко кимось визнавались, а тим більш досліджувався. Кримські татари, яким на початку 1990-х років дозволили повернутися до Криму з Центральної Азії, куди їх депортував Сталін, до останнього часу рідко отримували політичну, культурну та економічну підтримку, на яку вони заслуговували. Далі поговоримо про 22 січня 1918 року – дату проголошення незалежності України першим сучасним вільним парламентом України, Центральною Радою. Чому після 1991 року за кількох українських президентів цю дату та її значення приховували, а фокус зосереджувався лише на 24 серпня 1991 року? Лише тому, що тодішня комуністична більшість у парламенті наполягала на цьому як на ціні компромісу із національно-демократичною меншістю в залі, яка домагалась проголошення незалежності? Перейдемо до іншого питання – періоду президенства Порошенка після Революції Гідності 2013-14 років, коли Україна була змушена захищатися від російської агресії в Криму та на Донбасі. Згадаймо спроби в останню хвилину (в 2018-19 роках) «патріотичного» президента Петра Порошенка, який дедалі більше піддається звинуваченням у корупції та цинізмі й відстає у рейтингах за результатами опитувань із наближенням нових президентських виборів, зіграти на темах «Армія, Віра, Мова». Згадаймо, чим це закінчилося – 73 % українських виборців відмовилися підтримати його. Болі зростання української журналістики Через усе це журналістика в Україні зазнавала складних випробувань. Не дивно, що чимало українських журналістів (зокрема, з числа найталановитіших) стали працювати на олігархів, які контролювали їхні телеканали чи газети та платили їм зарплату. Політичне телевізійне шоу Савіка Шустера стало таким собі привілейованим знаряддям формування політичної думки відповідно до побажань замовників, яке, маскуючись під дійсну свободу слова, було пародією на справжню журналістику. Не було зроблено жодної серйозної спроби за належного фінансування та кадрового забезпечення створити українську версію BBC, незалежного та надійного джерела інформації як для вітчизняної громадськості, так і для зовнішнього світу – щось подібне до того, що зробила Польща, створивши TVP. Світовий канал із вражаючим англомовним сервісом. Натомість я сам був свідком ганебного недофінансування та занепаду за радянських часів секретного, але добре обладнаного державного радіомовного центру на Хрещатику, 26, у двох кроках від Майдану Незалежності.

Окрім кількох приємних винятків, українська журналістика залишалася замкненою на собі та провінційною, і було докладено недостатньо зусиль для належного висвітлення проблем країни перед зовнішнім світом.