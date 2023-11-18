Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції, яка, як вважається, перемогла на президентських виборах у своїй країні у 2020 році, сфальсифікованих диктатором і васалом Москви Олександром Лукашенком, дала ексклюзивне інтерв’ю головному редактору Kyiv Post Богдану Нагайлу в кулуарах Web Summit у Лісабоні 15 листопада.

Тихановська розповіла, що білоруси залишаються налаштовані на досягнення демократії, незважаючи на триваючі репресії та велику кількість політв’язнів, і що вона вдячна за життєво важливу підтримку з боку демократичного світу.

Тихановська також наголосила на солідарності білорусів з Україною у спільній боротьбі з нав’язаною Москвою диктатурою та прагненні бути частиною демократичної Європи.