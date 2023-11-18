Удар по енергетичному об'єкту в Одеській області не вплинув на роботу української енергосистеми. Вона працює стабільно. 

Про це сказав голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Я можу сказати, що це є об'єкт регіонального значення. На стабільність роботи енергосистеми сьогоднішня атака, очевидно, не вплине», - сказав він. 

В Міненерго додали, що на Одещині окупанти поцілили в нафтобазу. 

У регіоні є відключення світла. 

«Внаслідок удару також пошкоджені електромережі. Без світла 1 550 споживачів. Також через технологічні порушення без світла залишилися понад 1, 7 тисяч споживачів», - йдеться в повідомленні. 

Росіяни обстріляли енергетичний об'єкт під час нічної атаки дронів. Поранений співробітник. Пошкоджена адмінбудівля. 

КиївПост
КиївПост
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