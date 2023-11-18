Удар по енергетичному об'єкту в Одеській області не вплинув на роботу української енергосистеми. Вона працює стабільно.

Про це сказав голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Я можу сказати, що це є об'єкт регіонального значення. На стабільність роботи енергосистеми сьогоднішня атака, очевидно, не вплине», - сказав він.

В Міненерго додали, що на Одещині окупанти поцілили в нафтобазу.

У регіоні є відключення світла.

«Внаслідок удару також пошкоджені електромережі. Без світла 1 550 споживачів. Також через технологічні порушення без світла залишилися понад 1, 7 тисяч споживачів», - йдеться в повідомленні.