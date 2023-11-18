Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив санкції проти деяких фізичних і юридичних осіб.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

До санкційного списку потрапили експрем'єр Микола Азаров, колишній міністр освіти та науки Дмитро Табачник та ексдепутат Олег Царьов.

Також обмеження вводяться проти керівника окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, голови незаконної «ЛНР» Леоніда Пасічника, депутата російської Держдуми Дмитра Сабліна та колишнього телеведучого Юрія Кота.

Проти них застосовуються санкції на 10 років. Обмеження зокрема передбачають блокування активів. Підсанкційним особам заборонено брати участь в приватизації та в оренді державного майна, а також виводити капітал за межі України.

Також у список санкцій потрапили 37 організацій РФ і 100 пов'язаних з ними фізичних осіб. Проти них вводяться обмеження на 5 років.