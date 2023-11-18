У ніч на суботу росіяни атакували Україну ударними дронами.

Запустили 38 «шахедів». Наша ППО збила 29 з них.

Про це повідомили в Повітряних силах.

«Із 20-ї години 17-го по 04 годину 18 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ - РФ) ударними БпЛА типу «Shahed»», - йдеться у повідомленні.

«Шахеди» запускали кількома хвилями та у різних напрямках.

Частина дронів летіла на Київ. За даними КМВА, на підступах до столиці українські військові збили всі безпілотники.

«Аби дістатися столиці, БпЛА рашистів подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 км. На атаку Києва безпілотники заходили з північного напрямку… Силами та засобами ППО усі повітряні цілі - майже десяток - були уражені на підступах до Києва», - повідомили в КМВА.