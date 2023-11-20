Огляд:
- Російські безпілотники атакували Київ; 15 із 20 збито, повідомляє Генштаб
- Внаслідок ударів поранено п'ятеро людей у Херсоні; на Сумщині загинув один мирний житель
- Погані погодні умови сповільнюють операції на декількох фронтах
- Україна досягла певних успіхів у районі Авдіївки
- Протиборчі сили залишаються в глухому куті в районі Роботиного
- Росіяни знову вбивають своїх непокірних солдатів (або вбивають себе)?
- Зеленський змінив начальника медичної служби ЗСУ
В результаті авіаударів одна людина загинула, багато інших, у тому числі трирічна дівчинка, дістали поранення
За повідомленням Associated Press, у ніч із суботи на неділю та вранці в неділю Росія спрямувала на Київ 20 безпілотників "Шахед", а також атакувала Черкаську та Полтавську області. Збройні сили України (ЗСУ) заявили про збиття 15 ворожих БПЛА.
В результаті ударів по Херсону було поранено п'ятьох людей, у тому числі трирічну дівчинку, а в результаті обстрілу північно-східної частини Сумської області загинув ще один мирний житель.
Нічний удар по Києву став другою атакою на столицю за ці вихідні, повідомив речник КМВА Сергій Попко. За його словами, безпілотники летіли на Київ, "постійно змінюючи вектори руху", що ускладнювало роботу ППО.
Тим часом, за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, в результаті російського обстрілу Херсона в неділю поранення дістали п'ятеро людей, у тому числі трирічна дівчинка.
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"З наближенням зими буде більше спроб Росії зробити удари більш потужними, – написав президент Володимир Зеленський у соціальних мережах цими вихідними. – Для всіх нас в Україні вкрай важливо бути ефективними на всі сто відсотків. Попри всі труднощі. Попри всю втому. Попри будь-які спроби послабити Україну".
Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку
Посилаючись на геолокаційні дані, Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що в неділю ЗСУ відвоювали частину території під Авдіївкою, а саме біля залізниці на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки). Ці повідомлення були підтверджені російськими джерелами, які додали, що українські війська також контратакували поблизу Авдіївського коксохімічного заводу, де багато тижнів тривають бої.
Інші російські джерела стверджували, що московські війська просунулися в районі промзони на південно-східній околиці Авдіївки й коксохімічного заводу, а також залізниці на захід і північний захід від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки).
"Verbove - Novoprokopovka— PS01 (@PStyle0ne1) November 19, 2023
High-quality rotation of ZSU personnel .. using Bradley infantry fighting vehicles made in the USA ... pass on to our"
PS: @99Dominik_ says Avdiivka, I wrote as reported pic.twitter.com/MQNg1j8Jev
Оперативна ситуація в Запорізькій області
У неділю ISW повідомив про успіхи українських військ у західній частині Запорізької області: поблизу населених пунктів Новопрокопівка (3 км південніше Роботиного) і Рівне (8 км західніше Роботиного). Російські джерела стверджували, що українські сили також атакували поблизу с. Вербового (10 км східніше Роботиного) і с. Копані (5 км на північний захід від Роботиного). Багато джерел стверджували, що погана погода і видимість перешкоджають наступальним операціям.
Тим часом, у неділю московські війська продовжили наступальні дії в цьому районі і, за повідомленнями, досягли невеликих успіхів. Російські військові блогери зробили неперевірену заяву, що російські підрозділи відбили ділянку траси N08 Оріхів-Пологи-Більмак біля Новофедорівки (14 км на північний схід від Роботиного).
Також з'явилися неперевірені повідомлення про те, що в цьому районі російські офіцери розстрілювали своїх солдатів, які відмовлялися воювати:
На цьому ж тлі речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив у неділю, що "кількість російських дезертирів і військовослужбовців, які відмовляються проводити наступальні операції, зростає, що змушує російське командування застосовувати фізичну силу і загороджувальні загони, щоб змусити солдатів воювати".
The Russian military is shooting its soldiers who retreat from the battlefield, according to intercepted conversations among Russian occupiers in Zaporizhzhia Oblast, https://t.co/M8xbzGwz8L investigative project reported on Nov. 16. pic.twitter.com/Xzz5sotGhk— Ross Hemara (@RossHemara) November 19, 2023
Зеленський представив нового командувача Медичних сил
"Я змінив командувача Медичного командування Збройних сил України", - оголосив президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні в неділю. Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко я призначив новим командувачем генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука, начальника Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у Києві".
За його словами, Казмірчуку буде доручено вивести медичне забезпечення військових на сучасний рівень – "від високоякісних джгутів до повної диджиталізації та прозорості у постачанні".
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