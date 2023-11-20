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Російські безпілотники атакували Київ; 15 із 20 збито, повідомляє Генштаб

Внаслідок ударів поранено п'ятеро людей у Херсоні; на Сумщині загинув один мирний житель

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В результаті авіаударів одна людина загинула, багато інших, у тому числі трирічна дівчинка, дістали поранення

За повідомленням Associated Press, у ніч із суботи на неділю та вранці в неділю Росія спрямувала на Київ 20 безпілотників "Шахед", а також атакувала Черкаську та Полтавську області. Збройні сили України (ЗСУ) заявили про збиття 15 ворожих БПЛА.

В результаті ударів по Херсону було поранено п'ятьох людей, у тому числі трирічну дівчинку, а в результаті обстрілу північно-східної частини Сумської області загинув ще один мирний житель.

Нічний удар по Києву став другою атакою на столицю за ці вихідні, повідомив речник КМВА Сергій Попко. За його словами, безпілотники летіли на Київ, "постійно змінюючи вектори руху", що ускладнювало роботу ППО.

Тим часом, за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, в результаті російського обстрілу Херсона в неділю поранення дістали п'ятеро людей, у тому числі трирічна дівчинка.

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"З наближенням зими буде більше спроб Росії зробити удари більш потужними, – написав президент Володимир Зеленський у соціальних мережах цими вихідними. – Для всіх нас в Україні вкрай важливо бути ефективними на всі сто відсотків. Попри всі труднощі. Попри всю втому. Попри будь-які спроби послабити Україну".