Литва буде спрямовувати штрафи, отримані за порушення міжнародних і національних санкцій, до Фонду співробітництва. Звідти кошти поступатимуть на відбудову України.

Про це пише LRT.

За такі зміни в законодавстві проголосували 99 депутатів литовського Сейму, жоден не був проти та не утримався. Повідомляється, що ця поправка діятиме протягом десятиліття — до січня 2034 року.

Кошти, отримані від штрафів і конфіскованого майна в разі порушення міжнародних або національних санкцій, будуть перераховуватися до зазначеного фонду.

"Таким чином, мета полягає в тому, щоб Литва спільно сприяла відбудові України та продемонструвала рішучу позицію щодо надання підтримки Україні перед обличчям російської агресії", – сказала заступниця міністра закордонних справ Йовіта Нелюпшєне.

Чиновниця також додала, що Литва вирішила не чекати відповідних рішень на рівні ЄС чи міжнародному рівні та почала самостійно вживати заходи, які сприятимуть відбудові України.

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Відомо, що відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення, порушення міжнародних санкцій або обмежувальних заходів, встановлених литовськими законами, карається штрафом від 200 до 6 000 євро.