У своєму листі колишній так званий "міністр оборони ДНР" дав соратникам вказівку розгорнути штаб зі збору підписів і закликав різні громадські та політичні організації підтримати їх у цій справі.

Як пише російський портал SОТА , Ігор Гіркін-Стрєлков повідомив про наміри балотуватися на пост президента в листі з СІЗО, який на прес-конференції на підтримку Стрєлкова зачитав співголова "Руського руху за Стрєлкова" Олег Нельзін.

Полковник запасу ФСБ Ігор Стрєлков (Гіркін), заарештований за звинуваченням у закликах до екстремізму, підтвердив із СІЗО свій намір балотуватися в президенти Росії наступного року.

"Це наш шанс об'єднатися перед обличчям зовнішньої і внутрішньої загрози", - написав Стрєлков у листі.

Для реєстрації кандидата в президенти Росії, за законом самовисуванцю треба зібрати щонайменше 300 тисяч підписів виборців.

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Хто такий Ігор Гіркін?

Гіркін, який використовує псевдонім "Стрєлков", є колишнім співробітником Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії.

Він брав активну участь у вторгненні Росії в Україну в 2014 році, де його звинувачують у воєнних злочинах, зокрема в наказах катувати і вбивати цивільних осіб.

Cуд Гааги також заочно визнав Гіркіна винним у причетності до збиття літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній над Україною в липні 2014 року.

Він залишається рішучим прихильником незаконної війни Росії в Україні, але останнім часом критикує російське військове і політичне керівництво, а його мова стає все більш запальною і нестриманою.

Стрєлкова затримали 21 липня в його квартирі в Москві, там провели обшук. Його звинувачують в екстремізмі через пости в соцмережах. Втім Стрєлков провини своєї не визнав. Слідство засекретило справу.