На відео, яке оприлюднили в мережі, видно влучання в російського солдата й переляк його побратимів, які стояли поруч.

"Снайпер СБУ влучив у російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів. Попередній рекорд становив 3540 метрів", - повідомив "Укрінформ" із посиланням на свої джерела в СБУ ще в суботу, 18 листопада.

Снайпер Служби безпеки України встановив світовий рекорд результативного пострілу, влучивши в російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів.

"Снайпери СБУ змінюють правила світового снайпінгу, демонструючи вміння ефективно працювати на фантастичних дистанціях", - зауважили у спецслужбі.

Постріл спецпризначенець СБУ здійснив з української гвинтівки "Володар обрію".

"Володар обрію" (Horizon’s Lord) – це багатоцільова мультикаліберна снайперська гвинтівка, розроблена за участю провідних снайперів України, інженерів компанії "Володар Обрію", компаній Bartlein Barrels Inc. (США) та АRC Ballistics (Велика Британія). До гвинтівки розроблений спеціальний патрон 12,7х114 мм НL.

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Вага гвинтівки складає 16,7 кг, довжина зі складеним прикладом 1,52 м, а у розгорнутому вигляді – 1,82 м. Максимальна заявлена дальність прицільного пострілу ‒ 3200 м, ефективна дальність снайперського пострілу ‒ 2500 м.

Колишній снайпер Збройних сил України, а нині військовий волонтер Юрій Чорноморець у коментарі Kyiv Post також підтвердив влучання: "рекорд офіційно зараховано".

"Наші снайпери мали вдалі позиції, які полегшували здійснення результативного рекордного пострілу", - розповідає він.

Екс-снайпер наголошує, що влучити з такої відстані важко. Він розповідає, що попередні рази з відстані 3800 м снайпери лише зачепили російського військового.

"І хоча могло бути каліцтво, про рекорд не заявляли, бо потрібне було точне влучання з фатальними наслідками. І тепер воно є", - пояснив він.

Чорноморець зауважив, що знайомий зі снайперською групою, до складу якої входить і стрілець-рекордсмен, але з міркувань безпеки не став розкривати жодних деталей про них. Він додав, що як військовий волонтер допомагає цим снайперам із забезпеченням патронами, гвинтівками та прицілами.

"Вже кілька місяців допомагаємо, вони одна з двох найкращих снайперських груп в Україні, може навіть і найкраща. І це моя така оцінка і до рекорду була", - каже Чорноморець.

За його словами, "Володар обрію" - це гвинтівка з рекордною далекобійністю.

"На 3300 м може підготовлена людина влучати весь час. Трохи завелика віддача - якщо раптом зробиш три постріли, на четвертому вже плече може відчувати помітний дискомфорт", - розповідає Чорноморець Kyiv Post.

З цих міркувань "Володар обрію" зараз застосовується у групах разом з іншими гвинтівками, уточнює волонтер.

"Також носити гвинтівку важко, в деяких групах є на снайпера два помічники, і це правильно", - пояснює Чорноморець.

Крім того, екс-снайпер повідомив, що постріл було зроблено патроном гібридного стероїдного калібру 12,7*114 HL, де гільза від радянського патрону 14,5*114, а куля від натівського калібру .50 BMG.

"Калібр .50 BMG не дозволяє розігнати кулю до потрібної швидкості через малу гільзу. У нашій гвинтівці куля вилітає з початковою швидкістю понад 1000 м/с. І ствол у "Володаря обрію" довший, ніж на будь-якому .50", - зауважує Чорноморець у своєму Facebook.

Так виглядають вище згадані гібридні патрони. Фото надане Юрієм Чорноморцем

Попередній світовий рекорд влучного пострілу встановив у 2017 році неназваний канадський спецпризначенець зі складу Joint Task Force 2 з використанням гвинтівки McMillan TAC-50 калібру .50 BMG (API).

Дальність того пострілу складала 3540 м. Український снайпер покращив рекорд на 260 м.