На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) росіяни створили свою мережу інформаторів.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росіяни почали вербувати інформаторів серед місцевих безробітних. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Інформатори здають інформацію зокрема про колишніх учасників АТО/ООС та місцеве проукраїнське населення.

“Завербовані зрадники, переважно з-поміж місцевих безробітних, повідомляють ворогу про місцевих мешканців, які виявляють проукраїнську позицію, та про колишніх учасників АТО/ООС. Також зрадники збирають інформацію про мешканців ТОТ, родичі та друзі яких зараз воюють в Силах Оборони України”, - повідомляють в ЦНС.

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