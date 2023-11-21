Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 21 листопада прибув до Києва, щоб підтвердити підтримку України напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн".
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Головна мета візиту Пісторіуса - підтвердження підтримки України, повідомили у німецькому Міноборони.
"Міністр Пісторіус прибув в Україну, щоб скласти особисте уявлення щодо поточної ситуації та ефективності німецької підтримки. На початку візиту він поклав квіти до меморіалу в пам'ять про героїв Майдану в Києві", - йдеться у повідомленні відомства в соцмережі Х. Сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи, який встановлено на честь початку двох революцій - 2004-го та Революції Гідності 10 років тому.
Minister #Pistorius ist in die #Ukraine gereist, um sich persönlich ein Bild von der aktuellen Lage und der Wirksamkeit der 🇩🇪 Unterstützung zu machen. Zu Beginn seines Besuchs hat er in Erinnerung an die Helden des #Maidan Blumen an der Gedenkstätte in #Kiew niedergelegt. pic.twitter.com/BwGTqNjQCc— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) November 21, 2023
В рамках візиту міністр оборони ФРН матите перемовини з президентом Володимиром Зеленським та українським колегою Рустемом Умєровим. Говоритимуть, зокрема, про військову допомогу Україні та навчання українських військових.
#EIL— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) November 21, 2023
Um exakt 5:00 Uhr Ortszeit ist Bundesverteidigungsminister Boris #Pistorius heute Morgen zu seinem zweiten Amtsbesuch in Kiew eingetroffen. @BILD pic.twitter.com/NjtpT0gr81
Нагадаємо, 20 листопада Київ з офіційним візитом відвідав міністр оборони США Ллойд Остін. Він також запевнив, що Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну.
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