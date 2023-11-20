Українські морські піхотинці, які останніми тижнями забезпечили собі невеликий і досить вразливий до ворожих ударів плацдарм на лівому березі Дніпра, в понеділок відбивали російські атаки, обмінюючись із ворогом артилерійськими ударами та відповідаючи на удари авіації Кремля масованим застосуванням безпілотників. Про це повідомили офіційні представники та відкриті джерела.

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь", у коментарях українському телебаченню в неділю ввечері заявив, що українські підрозділи, які окопались переважно на плацдармі в районі села Кринки, наразі утримують свої позиції під регулярними авіаційними та артилерійськими обстрілами росіян, якими знищена більшість будівель навколо, але укріплення, створені українськими морпіхами на захопленому плацдармі, все ще тримаються.

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14 жовтня підрозділи чотирьох бригад морської піхоти ЗСУ розпочали переправу на невеликих човнах через найбільшу водну артерію України. На початку листопада російські та українські військові інформаційні платформи широко повідомляли, що українці захопили на лівому березі два опорних пункти: один поблизу села Піщанівка, інший – в районі села Кринки.

Вперше офіційні представники українських збройних сил стисло повідомили про цю ризиковану десантну операцію 17 листопада. За повідомленнями з відкритих джерел, приблизна чисельність українського контингенту, який переправився через Дніпро, поки є відносно невеликою – 200-300 бійців на обох плацдармах.

За словами Братчука, найбільш інтенсивні бої на лівому березі зараз точаться в районі Кринок. Невелика ділянка території переходить з рук у руки, з обох боків ведуться інтенсивні обстріли, і наразі українське командування намагається встановити вогневе домінування в цьому районі за допомогою більш далекобійних та точніших артилерійських засобів з метою віддалити вогонь російських гармат та гаубиць від нових позицій морської піхоти.

За словами речника, легке українське артилерійське озброєння вже переправили на лівий берег, і патрулі морської піхоти та безпілотники вже перетинають російські лінії, аби вразити цілі в тилу росіян.

«Морська піхота не просто тримає плацдарм, зараз вже можна говорити про контрбатарейні бої, і не тільки з правого берега, а й з лівого, – розповів Братчук. – Тилові рейди, диверсії, атаки на живу силу та техніку росіян… Можна виділити 501-й батальйон (морської піхоти), який, використовуючи безпілотники, знищив кілька (російських) автомобілів з військовою технікою на трасі Олешки-Нова Каховка».

Братчук сказав, що морські піхотинці зазнали втрат на лівому березі, але запевнив, що плацдарм у Кринках все ще в руках українських сил і придатний до подальшого використання. Він пояснив, що інформаційна тиша щодо плацдармів на лівобережжі Дніпра є необхідною з міркувань безпеки. Втім, російські офіційні сайти та військові інформплатформи в понеділок визнали присутність українських сил в районі Кринок і стверджували, що російські артилерійські та авіаудари завдають значних втрат українським морпіхам і планомірно нищать їхні позиції. А прокремлівський «військовий кореспондент» Борис Рожин заперечив інформацію Братчука про те, що українські підрозділи дещо просунулись у районі Кринок.