Українські морські піхотинці, які останніми тижнями забезпечили собі невеликий і досить вразливий до ворожих ударів плацдарм на лівому березі Дніпра, в понеділок відбивали російські атаки, обмінюючись із ворогом артилерійськими ударами та відповідаючи на удари авіації Кремля масованим застосуванням безпілотників. Про це повідомили офіційні представники та відкриті джерела.
Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь", у коментарях українському телебаченню в неділю ввечері заявив, що українські підрозділи, які окопались переважно на плацдармі в районі села Кринки, наразі утримують свої позиції під регулярними авіаційними та артилерійськими обстрілами росіян, якими знищена більшість будівель навколо, але укріплення, створені українськими морпіхами на захопленому плацдармі, все ще тримаються.
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14 жовтня підрозділи чотирьох бригад морської піхоти ЗСУ розпочали переправу на невеликих човнах через найбільшу водну артерію України. На початку листопада російські та українські військові інформаційні платформи широко повідомляли, що українці захопили на лівому березі два опорних пункти: один поблизу села Піщанівка, інший – в районі села Кринки.
Вперше офіційні представники українських збройних сил стисло повідомили про цю ризиковану десантну операцію 17 листопада. За повідомленнями з відкритих джерел, приблизна чисельність українського контингенту, який переправився через Дніпро, поки є відносно невеликою – 200-300 бійців на обох плацдармах.
За словами Братчука, найбільш інтенсивні бої на лівому березі зараз точаться в районі Кринок. Невелика ділянка території переходить з рук у руки, з обох боків ведуться інтенсивні обстріли, і наразі українське командування намагається встановити вогневе домінування в цьому районі за допомогою більш далекобійних та точніших артилерійських засобів з метою віддалити вогонь російських гармат та гаубиць від нових позицій морської піхоти.
За словами речника, легке українське артилерійське озброєння вже переправили на лівий берег, і патрулі морської піхоти та безпілотники вже перетинають російські лінії, аби вразити цілі в тилу росіян.
«Морська піхота не просто тримає плацдарм, зараз вже можна говорити про контрбатарейні бої, і не тільки з правого берега, а й з лівого, – розповів Братчук. – Тилові рейди, диверсії, атаки на живу силу та техніку росіян… Можна виділити 501-й батальйон (морської піхоти), який, використовуючи безпілотники, знищив кілька (російських) автомобілів з військовою технікою на трасі Олешки-Нова Каховка».
Братчук сказав, що морські піхотинці зазнали втрат на лівому березі, але запевнив, що плацдарм у Кринках все ще в руках українських сил і придатний до подальшого використання. Він пояснив, що інформаційна тиша щодо плацдармів на лівобережжі Дніпра є необхідною з міркувань безпеки. Втім, російські офіційні сайти та військові інформплатформи в понеділок визнали присутність українських сил в районі Кринок і стверджували, що російські артилерійські та авіаудари завдають значних втрат українським морпіхам і планомірно нищать їхні позиції. А прокремлівський «військовий кореспондент» Борис Рожин заперечив інформацію Братчука про те, що українські підрозділи дещо просунулись у районі Кринок.
"Russia is trying to destroy the places in Krynky our Marines hold while we keep targeting their supplies. For example the 501st Marine Batallion, which destroyed several enemy trucks with ammunition. But this doesn't go without losses. Events are taking place now, and will take… pic.twitter.com/Gf7fqOzfLY— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 20, 2023
«Війська Російської Федерації трохи відтіснили противника в районі села Кринки, але вибити його із захопленого ним села не вдалося, – повідомив Рожин. – Противник продовжує компенсувати свої поточні втрати постійним підкріпленням невеликими катерами через Дніпро. Війська Російської Федерації, зі свого боку, спрямовують нищівний вогонь на українські сили. За останні кілька днів значно зросли втрати ЗСУ убитими, пораненими та полоненими».
Kyiv Post не зміг ні ґрунтовно підтвердити, ні спростувати твердження Братчука та Рожина про втрати українських військ на плацдармі, які протирічать одне одному. Практично всі джерела повідомляли про інтенсивні артилерійські дуелі та численні атаки українських безпілотників по об’єктах у тилу російських військ.
Як російські, так і українські військові інформаційні платформи повідомили, що російські ВПС протягом вихідних завдали близько 20 авіаударів по позиціях українських морпіхів. Російське командування також розгорнуло там щонайменше одну важку броньовану систему ТОС-1А «Солнцепьок», яка стріляє термобаричними ракетами з близької відстані, навпроти українських позицій поблизу Кринок, а деякі російські інформаційні канали в неділю опублікували відео однієї такої системи в дії.
У неділю російський патріотичний Telegram-канал «Два майора», який час від часу критикує кремлівську верхівку, опублікував відео переобладнаного українського сільськогосподарського безпілотника, який десь на Херсонщині скидає вибухівку на ТОС-1 і знищує його. У повідомленні зазначається, що цей удар був завданий українцями «кілька днів тому».
На вихідних з’явилась низка неофіційних доказів, які підтверджують правдивість заяв України про інтенсивні та переважно успішні операції ударних безпілотників на Херсонському напрямку.
Український розвідувально-штурмовий підрозділ Grifon501, бійці якого керують бойовими безпілотниками, пов’язаний з 501-м батальйоном 36-ї бригади морської піхоти, опублікував відео безпілотника з вибухівкою, який вражає та підпалює військові машини. Військово-інформаційний cайт Militarnyi повідомив, що на цьому відео використовувався дрон, модифікований операторами морської піхоти для несення протитанкової ракети РПГ-7.
Militarnyi у статті від 19 листопада розповів, що удар цей стався на перехресті доріг приблизно за 7-8 кілометрів від русла Дніпра. Дослідники Kyiv Post, переглянувши записи, відзняті дроном, підтвердили, що координати місця, де відбулась атака – 46.71344928546432, 33.156520773091465.
Роберт «Мадяр» Бровді, очільник відомої краудсорсингової групи операторів ударних і розвідувальних безпілотників, яка працює в районі Херсона, в недільній публікації в Telegram підтвердив, що морські піхотинці утримують свої позиції, і стверджував, що українські волонтери та військові оператори БПЛА фактично досягли переваги в повітрі в підтримці українських плацдармів на лівому березі. Кілька відео, опублікованих Бровди та іншими українськими постачальниками військових новин, показують, як переобладнані для несення вибухівки дрони вражають російські військові машини або солдатів, як повідомляється, в районі Херсона. Постачання всього необхідного до українських плацдармів поки є обмеженим і здійснюється надувними човнами, які курсують річкою в обидва боки, розповів Бровди.
Українські військові канали в неділю широко повідомляли про те, що українськими високоточними боєприпасами була знищена адмінбудівля на занедбаному сільському аеродромі радянських часів, яка, як повідомлялося, використовувалась російськими військами на Херсонському напрямку як казарма. Автори звітів сперечались щодо типу використаної зброї – дехто приписував влучний удар високоточній ракеті HIMARS, інші стверджували, що казарму росіян знищила плануюча бомба JDAMS-ER.
На відео показано, як боєприпаси детонують після того, як пробивають дах будівлі, а на наступних зображеннях, зроблених безпілотником дальнього радіусу дії, видно, що будівля майже вщент зруйнована, а російські вояки розбирають її уламки. Дослідники Kyiv Post встановили місце розташування будівлі (з координатами 46.424709416865745, 33.056088966842005) поблизу села Тарасівка. Військовий інформаційний Telegram-канал «Николаевский Ванек» повідомив, що влучання відбулося 17 листопада.
Генштаб Збройних Сил України у суботу заявив, що морські піхотинці, дислоковані в селі Кринки на лівому березі Дніпра, звільнили наступну ділянку української території, і що в цьому районі «приблизно 20 російських окупантів зі складу 144-ї мотострілецької бригади РФ дезертирували, залишивши свої позиції попри наказ командування тримати їх».
Поки підтверджень заяви українського генштабу незалежними джерелами не було.
Найбільш нищівний український удар по російським підрозділам на херсонському напрямку після форсування морпіхами річки, за даними відкритих джерел, було завдано 10 листопада в районі села Гладківка. Тоді українські ракети, випущені з установки HIMARS, знищили батальйон росіян зі складу 35-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ, яких доправили до Гладківки двома колонами військових вантажівок. Як повідомив 17 листопада один російський військовий Telegram-канал, щонайменше дві ракети дальнього радіусу дії влучили в автоколони, знищивши щонайменше 76 військовослужбовців армії РФ.
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