Огляд:
- Остін під час несподіваного візиту до України пообіцяв додаткові HIMARS та боєприпаси на $100 млн
- Москва відправляє біженців з Ємену та інших країн до кордону з ЄС, застосовуючи свою "відому тактику ведення війни"
- Снігопад обмежує видимість на Авдіївському театрі бойових дій з незначними просуваннями російських військ
- Україна здобуває успіхи на лівому березі Дніпра
- Під Кремінною зафіксовано успіхи російсько-терористичних військ
- Підрозділи ЗСУ продовжують штурм стратегічного терикону під Бахмутом
Остін оголосив про надання Києву чергового пакету допомоги від США
Під час неоголошеного візиту до Києва в понеділок на прес-конференції на Михайлівській площі Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон спрямовує "ще 100 мільйонів доларів для надання додаткових артилерійських боєприпасів, додаткових зенітних ракет та низки протитанкових засобів", повідомляє Agence France Presse (AFP).
Державний департамент США уточнив у понеділок, що до оголошений пакет включатиме близько трьох мільйонів боєприпасів для стрілецької зброї та обладнання для HIMARS, повідомляє AFP.
Натепер допомога, яку Вашингтон надав Україні в її контрнаступі, становить понад 40 мільярдів доларів, хоча обсяг майбутньої підтримки Києва опинився під питанням, оскільки жорсткі праві республіканці в Конгресі чітко дали зрозуміти, що вони виступають проти того, щоб Україна отримувала більше доларів у своїй боротьбі за свободу.
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За кілька годин до оголошення нового пакету допомоги Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США, який запевнив Київ у подальшій підтримці.
"Повідомлення, яке я вам сьогодні приніс, полягає в тому, що США з вами й залишаться з вами надовго, – сказав Остін Зеленському. – Те, що відбувається тут, в Україні, має значення не лише для України, але й для решти світу. Це, безумовно, має значення для Сполучених Штатів Америки".
Росія відправляє єменських, сомалійських та інших мігрантів до кордону з Фінляндією
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив у понеділок, що Росія, схоже, застосовує свою "відому тактику гібридної війни", щоб штучно створити міграційну кризу на фінському кордоні". Минулими вихідними фінська влада закрила чотири прикордонні пункти пропуску на південно-східному кордоні Фінляндії з Росією "після того, як фінська прикордонна служба повідомила, що з вересня 2023 року до фінського кордону з Росії прибуло близько 300 біженців – переважно з Іраку, Ємену, Сомалі та Сирії".
Фінські прикордонники зафіксували 89 випадків перетину кордону мігрантами протягом двох днів на початку листопада, в порівнянні з 91 випадком за чотири місяці з липня по листопад, повідомляє ISW.
"У неділю агенція Reuters повідомила, що 18 листопада десятки мігрантів прибули на закриті фінські пункти перетину кордону Нуйямяа і Ваалімяа і зібралися біля багаття за мінусової температури. Фінське видання Iltalehti повідомило в понеділок, що влада Фінляндії розглядає можливість закриття всього кордону з Росією в ніч на 21 листопада", — повідомив ISW.
Кремль заперечив звинувачення Фінляндії щодо причетності Росії до створення штучного напливу мігрантів, а речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Фінляндія обрала шлях конфронтації, назвавши це "великою помилкою".
Навесні, коли Фінляндія вступала до НАТО, Міністерство закордонних справ РФ заявило, що Росія буде "змушена вжити заходів у відповідь".
Swarms of third world illegal migrants have mysteriously appeared at the Russia/Finland border on stolen bicycles attempting to enter Finland without permission. The Finn's aren't having it. pic.twitter.com/bKFDphAn0r— Dane (@UltraDane) November 18, 2023
Оперативна ситуація біля річки Дніпро
У понеділок українські сили продовжили здобувати успіхи на лівому березі Дніпра, незважаючи ні на що, згідно з повідомленнями ISW.
Російські військові блогери повідомляють, що українські сили розширили зону свого контролю в західній частині Кринок – їхньої оперативної бази в двох кілометрах від берега Дніпра.
Опубліковані в понеділок геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська продовжують обстрілювати українські позиції з термобаричних артилерійських установок ТОС-1А "Солнцепьок".
ТОС-1А "Сонцепек" обстрілює українські позиції в Кринках, Херсонська область.— EjShahid (@EjShahid) November 20, 2023
Location: Krynky, Kherson Oblast, Ukraine
46.734623, 33.087016@GeoConfirmed @UAControlMap
Source: https://t.co/g6rRNsCYlA pic.twitter.com/A9g7dRMWOb
Оперативна ситуація на Куп’янському напрямку
У понеділок московські війська незначно просунулись уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна поблизу Кремінної. Про це йдеться в щоденному звіті аналітиків ISW з посиланням на геолокаційні кадри, на яких видно, що російські підрозділи просуваються вглиб лісистої місцевості південніше міста.
Російський блогер, який перебуває на місці подій, стверджує, що російські війська також просунулися в районі Куп'янська через дорогу Іванівка-Кислівка (обидві дороги знаходяться приблизно в 20 км на схід від Куп'янська) і зміцнюють позиції біля залізничної лінії безпосередньо на схід від населених пунктів, але ISW не знайшла візуальних підтверджень заявам російського джерела.
Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку
Аналітики ISW цитують спостереження блогерів про те, що ситуація навколо Бахмута досягла переломного моменту: російські війська виходять з "позиційного глухого кута", відновлюючи позиції між Кліщіївкою та Андріївкою (10 км на південний захід від Бахмута).
Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що російські війська "поповнили своє угруповання в районі Бахмута, перекинувши в цей район з Лиманського напрямку частини 98-ї та 106-ї повітряно-десантних дивізій".
Машовець уточнив, що ці елементи в основному атакують українські тилові райони на північ від Бахмута, в той час як 2-й армійський корпус так званої "ЛНР" і 3-й армійський корпус (Західного, або Центрального військового округу) ведуть бойові дії південніше Бахмута.
Геолокаційні кадри показують, що російські безпілотники завдають ударів по українських силах біля терикону на північний захід від Горлівки (25 км на південь від Бахмута) між селами Шуми (23 км на південь від Бахмута і 9 км на північний захід від Горлівки) і Південне.
Кілька російських джерел стверджують, що останніми днями українські війська намагались увійти в район терикону в напрямку Горлівки, але російська артилерія відбила атаку і відкинула їх на висхідні позиції.
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Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку
За повідомленнями, у понеділок російські війська просунулися вперед у районі Авдіївки. Російські блогери стверджували, що московські війська прорвалися в районі станції Ясинувата-2 біля промислової зони на південний схід від Авдіївки, хоча ISW не змогла виявити візуальних доказів цього прориву.
Один блогер зазначив, що в цьому районі спостерігається "компетентна координація між російськими штурмовими групами, Повітряно-космічними силами (ПКС) Росії та артилерією". Інші вірні Кремлю джерела повідомляють про бої на північний захід від Авдіївки, а також про просування російських військ поблизу Новокалинового (10 км на північний захід від Авдіївки) та Очеретиного (12 км на північний захід від Авдіївки).
Речник 47-ї механізованої бригади ЗСУ Дмитро Лазуткін зазначив, що нещодавній снігопад в районі Авдіївки вплинув на операції і обмежив видимість як для українських, так і для російських сил, але повідомив, що російські війська, тим не менш, продовжують спроби прорватися до ключового міста невеликими піхотними штурмовими групами.
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