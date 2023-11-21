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Остін під час несподіваного візиту до України пообіцяв додаткові HIMARS та боєприпаси на $100 млн

Москва відправляє біженців з Ємену та інших країн до кордону з ЄС, застосовуючи свою "відому тактику ведення війни"

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Остін оголосив про надання Києву чергового пакету допомоги від США

Під час неоголошеного візиту до Києва в понеділок на прес-конференції на Михайлівській площі Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон спрямовує "ще 100 мільйонів доларів для надання додаткових артилерійських боєприпасів, додаткових зенітних ракет та низки протитанкових засобів", повідомляє Agence France Presse (AFP).

Державний департамент США уточнив у понеділок, що до оголошений пакет включатиме близько трьох мільйонів боєприпасів для стрілецької зброї та обладнання для HIMARS, повідомляє AFP.

Натепер допомога, яку Вашингтон надав Україні в її контрнаступі, становить понад 40 мільярдів доларів, хоча обсяг майбутньої підтримки Києва опинився під питанням, оскільки жорсткі праві республіканці в Конгресі чітко дали зрозуміти, що вони виступають проти того, щоб Україна отримувала більше доларів у своїй боротьбі за свободу.

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За кілька годин до оголошення нового пакету допомоги Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США, який запевнив Київ у подальшій підтримці.

"Повідомлення, яке я вам сьогодні приніс, полягає в тому, що США з вами й залишаться з вами надовго, – сказав Остін Зеленському. – Те, що відбувається тут, в Україні, має значення не лише для України, але й для решти світу. Це, безумовно, має значення для Сполучених Штатів Америки".

Росія відправляє єменських, сомалійських та інших мігрантів до кордону з Фінляндією

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив у понеділок, що Росія, схоже, застосовує свою "відому тактику гібридної війни", щоб штучно створити міграційну кризу на фінському кордоні". Минулими вихідними фінська влада закрила чотири прикордонні пункти пропуску на південно-східному кордоні Фінляндії з Росією "після того, як фінська прикордонна служба повідомила, що з вересня 2023 року до фінського кордону з Росії прибуло близько 300 біженців – переважно з Іраку, Ємену, Сомалі та Сирії".

Фінські прикордонники зафіксували 89 випадків перетину кордону мігрантами протягом двох днів на початку листопада, в порівнянні з 91 випадком за чотири місяці з липня по листопад, повідомляє ISW.

"У неділю агенція Reuters повідомила, що 18 листопада десятки мігрантів прибули на закриті фінські пункти перетину кордону Нуйямяа і Ваалімяа і зібралися біля багаття за мінусової температури. Фінське видання Iltalehti повідомило в понеділок, що влада Фінляндії розглядає можливість закриття всього кордону з Росією в ніч на 21 листопада", — повідомив ISW.

Кремль заперечив звинувачення Фінляндії щодо причетності Росії до створення штучного напливу мігрантів, а речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Фінляндія обрала шлях конфронтації, назвавши це "великою помилкою".

Навесні, коли Фінляндія вступала до НАТО, Міністерство закордонних справ РФ заявило, що Росія буде "змушена вжити заходів у відповідь".