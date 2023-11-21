Речник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував заяву Володимира Зеленського таблоїду The Sun щодо права України ліквідувати Володимира Путіна, якщо буде така можливість

Пєсков, як повідомляють російські державні ЗМІ, заявив, що на Путіна багато разів здійснювали «словесні замахи», і «нічого в них не вийде».

Він також додав, що у нього немає сумнівів у тому, що Росія досягне своїх цілей у війні проти України.

Нагадаємо, що Зеленський в інтерв'ю The Sun заявив, що Кремль не полишає надії усунути українського президента, і Україна своєю чергою також може ліквідувати Путіна, якщо буде така можливість, бо йдеться про захист країни.

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