Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що рішення щодо тривалих повітряних тривог через зльоти російських літаків МіГ-31К непросте, і над ним працюють у профільних відомствах із залученням провідних фахівців.

Про це речник заявив під час брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ".

"Наскільки я знаю, проводиться робота у профільних міністерствах та відомствах. Керівництво та провідні спеціалісти шукають шлях. Повірте, рішення непросте. Питання відповідальності, питання безпеки, питання людського життя", - розповів Ігнат.

За його словами, люди хочуть розуміти, як це все буде відбуватися. Речник ПС ЗСУ зауважив, що багатогодинні перельоти МіГів блокують життєдіяльність держави, її економіку та освіту.

"Це турбує суспільство. Яким буде це рішення - треба дочекатися", - зазначив речник.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що рівень української ППО та готовність до ракетних загроз дозволяє не зупиняти країну на кілька годин під час польотів російських МІГ-31К - носіїв ракет "Кинджал".

Він доручив Міністерству оборони та Генеральному штабу "осучаснити" реагування на зліт російських МІГів.