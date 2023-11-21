За підсумками візиту очільника Пентагону Ллойда Остіна до Києва міністр оборони Рустем Умєров назвав одним із головних пріоритетів свого відомства - вступ України до НАТО, а також підтвердив продовження підтримки з боку США, зокрема виділення нового оборонного пакету на суму понад 100 мільйонів доларів.

Про це повідомила пресслужба українського Міноборони.

Сторони обговорили плани України у протистоянні російській агресії, нинішні та майбутні потреби на полі бою для їх реалізації, а також шляхи подальшої допомоги з боку США та союзників, йдеться у дописі відомства в Telegram.

"У нас була плідна розмова щодо поточних і майбутніх потреб України на полі бою та того, як Сполучені Штати із союзниками можуть допомогти їх задовольнити", - цитує пресслужба заяву Умєрова.

Іншою важливою темою у Міноборони назвали шлях України до НАТО.

"Україна обрала свій шлях: стати членом альянсу. Тому НАТОфікація - один з головних пріоритетів міністерства оборони України", - додав міністр оборони.

Він переконаний, що "продуктивний візит міністра Остіна перекреслює будь-які намагання наших ворогів нав’язати думку про "втому США від України".

"Навпаки, цей і майбутні візити та зустрічі з нашими союзниками і партнерами з усього світу лише підкреслюють силу і вагу військової дипломатії", - зазначив Умєров.

В рамках візиту до Києва Остін мав двосторонню зустріч з українським колегою, а також розширені перемовини, в яких з українського боку взяли участь, зокрема, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін та заступники міністра оборони Олександр Павлюк та Іван Гаврилюк.

Окрім цього, Умєров та Остін поспілкувались з українськими військовими. Глава Пентагону подякував їм за мужність та запевнив, що США й надалі будуть поруч.

Під час візиту міністр оборони США зробив запис у книзі почесних гостей, а Вашингтон того ж дня анонсував новий пакет військової допомоги Україні, що включатиме боєприпаси та військову техніку на суму понад 100 млн доларів.

Нагадаємо, Ллойд Остін відвідав Київ напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн". Слідом за ним до української столиці прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус - щоб "скласти особисте уявлення щодо поточної ситуації та ефективності німецької підтримки".