Протягом певного часу в українському інформаційному просторі не вщухає скандал навколо провокаційних висловлювань надзвичайно контраверсійної постаті – Ірини Фаріон.

Для початку українська мовознавиця, докторка філологічних наук, викладачка Львівської політехніки та народна депутатка 7-го скликання вирішила розповісти бійцям «Азову», що «не може назвати» українцями тих військових, які «не говорять українською мовою».

Такі ескапади викликали хвилю обурення як військових, так і українців загалом. Пізніше Фаріон розмістила в своєму Телеграм-каналі скріншот листа від студента-першокурсника філологічного факультету одного з навчальних закладів Севастополя Максима Глібова, в якому студент висловлював свою проукраїнську позицію. Жінка не приховала конфіденційної інформації про юнака, і вже невдовзі російські медіа опублікували відео, де Глібов просить вибачення за лист, який написав Фаріон, та стверджує, що відмовився від своїх проукраїнських поглядів.

Зрештою, минулого тижня СБУ оголосила про те, що розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки та докторки філологічних наук Ірини Фаріон.

У своєму повідомленні Служба безпеки України, зокрема, зазначила, що кримінальне провадження розпочате за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками)

▪️ ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю)

▪️ ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер)

▪️ ст.182 (порушення недоторканості приватного життя).

Додамо, напередодні оголошення СБУ про відкриття провадження керівництво Національного університету «Львівська політехніка», де Фаріон викладає, оголосило, що 23 листопада спеціально створена комісія буде вирішувати, чи звільняти її з університету після останніх скандалів.

Kyiv Post спробував розібратися, наскільки фабула кримінального провадження є юридично вивіреною. За коментарем і за поясненням ми звернулися до Володимира Яворського, члена експертної ради «Центру громадянських свобод». І ось що він нам розповів:

Служба безпеки України оголосила про початок кримінального провадження за чотирма статтями. Річ у тім, що за трьома з них СБУ взагалі не має права вести слідство. У цьому випадку наша спецслужба скористалася правом «додати» ще декілька статтей до головної «заявленої» статті, за якою вони мають право вести слідство.

Реальна стаття, за якою можна звинуватити Фаріон, - це стаття 161 про розпалювання національної ворожнечі. Три інших склади злочину просто «притягнуті за вуха», там немає ніяких підстав взагалі говорити про них.

Наприклад, образа військовослужбовця. Специфіка цієї статті в тому, що суб’єктом вчинення злочину може бути лише військовослужбовець. Може, Фаріон вже і на службі, в СБУ наприклад, я не знаю (сміється – ред.). Тобто, ця стаття «відпадає», її не можна тут застосовувати за жодних обставин. Але це саме та єдина стаття, що в компетенції СБУ.

Щодо двох інших статей: про порушення таємниці кореспонденції та про втручання в приватне життя. Вони теж до цієї справи не підходять. Бо вона не втручалася в кореспонденцію, в чуже приватне життя. Цей лист (від юнака з Криму – ред.) надіслали саме їй, а тому, оприлюднивши його, вона у цьому навіть нічого й не порушила.

І ще одна специфіка цих злочинів, зокрема, статті 161 і статті щодо втручання у приватне життя (ст. 182 ККУ): провадження за цими статтями можуть розпочинатися лише і виключно за заявою потерпілого. Тобто, за статтею 161 – це мав би бути військовий, який мав написати заяву, що він є потерпілим. А щодо втручання у приватне життя, то саме ось цей хлопець із Криму - він повинен був написати заяву до поліції, що Фаріон втрутилась в його приватне життя. Звичайно, цього не було (або нам про це невідомо - ред.).

Замість резюме

Поза всяким сумнівом, будь-які дії чи висловлювання, що призводять до посилення напруженості в суспільстві, до його поляризації під час широкомасштабної війни, мають розслідуватися відповідними службами України. Особливо це актуально для України в цей історичний момент, коли питання в тому, чи буде існувати наша держава взагалі.

Втім, не варто забувати, що українці вже заплатили високу ціну за те, щоб розбудувати правову державу за європейським зразком. Тож, можливо, нашим спеціальним службам варто ретельніше працювати і підходити до справи максимально відповідально? Kyiv Post буде й надалі відстежувати ситуацію з провадженням щодо Фаріон та інформувати про розвиток цієї гучної історії.