З порту тимчасово окупованого Бердянська, що на Запоріжжі, вийшла чергова баржа з українським зерном, яке росіяни продовжують викрадати в українських фермерів.

Про це повідомляє Центр Національного спротиву (ЦНС).

Російська окупаційна адміністрація обкрадає тимчасово окуповані території задля задля власного прибутку, розуміючи свою недовговічність. Так, на ТОТ Запоріжжя гауляйтери продовжують вивозити українське зерно.

“Усі аграрії регіону зобов’язані здавати зерно окупантам по фіксованій ціні, яка в рази нижче ринкової. Потім зерно “перепродається” вже за ринковими цінами й вивозиться з регіону через порти. Різницю окупанти забирають собі”, - повідомляють в ЦНС.