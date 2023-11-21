Національне антикорупційне бюро України повідомило про викриття двох депутатів Верховної Ради на спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення, назвавши це "важливим днем для України".

Про це повідомляє прес-служба НАБУ у Telegram.

У першому випадку нардеп, член комітету з питань антикорупційної політики пропонував хабар голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

Депутат ВР Олексій Гончаренко вказує, що йдеться про Андрія Одарченка. Kyiv Post звернувся до НАБУ, аби підтвердити чи спростувати цю інформацію. Однак у відомстві відмовилися від коментарів.

Парламентар пропонував хабар у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тисяч доларів США.

"Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати", - наголошує бюро.