Національне антикорупційне бюро України повідомило про викриття двох депутатів Верховної Ради на спробі підкупу топпосадовців у сфері відновлення, назвавши це "важливим днем для України".
Про це повідомляє прес-служба НАБУ у Telegram.
У першому випадку нардеп, член комітету з питань антикорупційної політики пропонував хабар голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.
Депутат ВР Олексій Гончаренко вказує, що йдеться про Андрія Одарченка. Kyiv Post звернувся до НАБУ, аби підтвердити чи спростувати цю інформацію. Однак у відомстві відмовилися від коментарів.
Парламентар пропонував хабар у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тисяч доларів США.
"Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати", - наголошує бюро.
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В обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури, вказують у НАБУ.
Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш хабаря в еквіваленті 10 тисяч доларів. Наразі тривають слідчі дії.
Гончаренко додає, що у вівторок було засідання антикорупційного комітету, на якому було керівництво НАБУ. Одарченка затримали прямо перед засіданням, йому вручили підозру біля будівлі комітету.
Крім того, НАБУ і САП викрили на хабарі ще одного парламентаря, який є власником великого будівельного та аграрного бізнесів.
Гончаренко також писав, що йдеться про Сергія Лабазюка від фракції "За майбутнє". За інформацією нардепа, НАБУ проводило обшуки як у Лабазюка, так і в члена транспортного комітету Ради, депутата від фракції "Слуга народу" Володимира Козака.
У НАБУ Kyiv Post не стали коментувати цю інформацію.
За даними Нацбюро, ще у серпні підозрюваний нардеп звернувся до топпосадовця Держагентства відновлення з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об’єктів на один мільярд гривень.
За це нардеп пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей він також залучив директора компанії.
"Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч доларів", - додають у Нацбюро.
Передача хабаря відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській шкатулці.
"Слідчі дії стосовно народних обранців стали можливими завдяки особистому сприянню генерального прокурора", - зауважили в НАБУ.
У Нацбюро водночас не уточнили, чи оголосили нардепам-корупціонерам підозри. Водночас Олексій Гончаренко стверджує, що підозри обом депутатам вручили.
Нагадаємо, у понеділок джерела Kyiv Post в НАБУ повідомили, що Юрію Щиголю та Віктору Жорі оголошено про підозру у заволодінні 62 млн грн при закупівлі програмного забезпечення.
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