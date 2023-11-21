Як повідомляє Державна прикордонна служба України, наразі прикордонники України вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі словацькими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускати через кордон.

"За інформацією, що надійшла від Прикордонної поліції Словацької Республіки, сьогодні з 13:30 розпочалося блокування руху для вантажного автотранспорту, що рухається на напрямку словацького пункту пропуску "Вишнє Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород"", – зазначили у відомстві.

Про терміни блокування не повідомляється, хоча не виключається, що такі дії словацьких перевізників можуть бути довготривалими.

Наразі на території Словаччини перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке" в напрямку України перебуває близько 300 вантажних транспортних засобів.

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Втім відомо, що пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів здійснюється в шатному режимі.