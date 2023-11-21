За підсумками візиту міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса до Києва Берлін оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 1,3 мільярда євро.

Про це глава німецького Міноборони повідомив під час брифінгу з українським колегою Рустемом Умєровим в Києві, пише "Суспільне".

Наступний пакет від Німеччини включатиме, зокрема, чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM, 20 тисяч снарядів 155-мм калібру та протитанкові міни.

Борис Пісторіус акцентував, що виділення нового пакета - сигнал того, що ФРН з Україною "стійко та надійно".

"Це п'ятий такий пакет від минулої зими. І я впевнений, що він допоможе вам у вашій боротьбі з російською агресією", - заявив він.

Втім, на запитання щодо можливості передачі Україні далекобійних ракет Taurus, німецький міністр оборони відповів, що "нової інформації немає".

Нагадаємо, за підсумками вчорашнього візиту очільника Пентагону Ллойда Остіна до Києва міністр оборони Рустем Умєров назвав одним із головних пріоритетів свого відомства - вступ України до НАТО, а також підтвердив продовження підтримки з боку США, зокрема виділення нового оборонного пакету на суму понад 100 мільйонів доларів.