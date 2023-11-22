Міністерство культури й інформаційної політики України та археологічний музей Амстердамського університету домовилися про повернення "Скіфського золота" в Україну.

Про це повідомляє Мінкульт.

Відповідний документ підписали т. в. о. міністра культури й інформаційної політики Ростислав Карандєєв та виконувач обовʼязків директора університетської бібліотеки Амстердамського університету доктор Фред Вірмен.

Йдеться про повернення музейних предметів державної частини Музейного фонду України з чотирьох кримських музейних установ. Музейні предмети включають колекції кримських республіканських установ "Центральний музей Тавриди", "Керченський історико-культурний заповідник", "Бахчисарайський історико-культурний заповідник", а також Національного заповідника "Херсонес Таврійський". Одна з них відома як "скіфське золото".

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Очільник Мінкульту висловив вдячність нідерландському музею за зберігання колекцій протягом 9 років і за рішення не стягувати з України витрати за зберігання музейних експонатів.

З 2014 року колекції експонувалися на виставці "Крим – золотий острів у Чорному морі" у Нідерландах.

"Повернення артефактів особливого історичного та культурного значення – це знаковий та багатогранний процес. Ми з нетерпінням чекаємо на повернення колекцій, одна з яких відома як "скіфське золото", додому в Україну", - зауважив Карандєєв.

Нагадаємо, на початку червня стало відомо, що Верховний суд Нідерландів поставив крапку у справі про "скіфське золото", його передадуть Україні.

Судова тяганина тривала 9 років. Верховний суд підтвердив рішення, ухвалене Апеляційним судом Амстердама у жовтні 2021 року, і відхилив скаргу "кримських музеїв".