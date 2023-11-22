Сполучені Штати разом із партнерами рішуче налаштовані не дозволити Росії використовувати продовольство як зброю і допомогти Україні забезпечити функціонування Чорноморського гуманітарного коридору.

Про це заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк під час Київського безпекового форуму.

Вона зазначила, що між діями сталінського режиму 90-річної давнини (Голодомором 1932-1933 рр.) й нинішніми діями Росії простежуються певні паралелі.

За словами Брінк, коли Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи й почала атаки на зернову й портову інфраструктуру, все виглядало безнадійно не тільки для України, а й для світу загалом.

"Але завдяки духу й винахідливості українців та підтримці інших дуже сміливих людей, які організували коридор, ми побачили, як понад 130 кораблів пройшли Чорноморським гуманітарним коридором. США і наші партнери віддані ідеї допомоги українському уряду й українському бізнесу убезпечити рух цим гуманітарним коридором. Ми рішуче налаштовані не дозволити Росії й Путіну зупинити надходження продовольства світові й не допустити, щоб харчі використовувались як зброя", — сказала пані посол.

Легіон
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Передруковано з TVP за згодою сторін.

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