Вільнюс передав українській армії понад 3 мільйони боєприпасів, а також системи дистанційного підриву та зимове спорядження.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Наша відданість допомозі Україні залишається непохитною. Формуючи наші пакети підтримки, ми реагуємо на найважливіші потреби та пріоритети України", - заявив очільник оборонного відомства Литви.

Цю нову партію військової допомоги представники литовської армії доправили в Україну 22 листопада.

За даними литовського Міноборони, окрім військової техніки та обладнання, Литва постійно навчає українських військових, забезпечує лікування та реабілітацію поранених, організовує експертні консультації, а також спрямовує кошти до міжнародних фондів підтримки України.

Таким чином загальна вартість військової допомоги Україні з боку Литви становить близько півмільярда євро.

Нагадаємо, Литва планує перераховувати штрафи за порушення санкцій на відбудову України.

КиївПост
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