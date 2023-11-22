Міністр оборони США Ллойд Остін відкрив чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, яке цього разу проходить у онлайн-форматі. Він висловив сподівання, що 17-та зустріч у форматі "Рамштайн" буде продуктивною.

Про це повідомила пресслужба Пентагону.

"Понад 20 місяців українці демонструють світові силу вільного народу у протистоянні агресії Путіна. Боротьба України за свободу має значення для всіх нас. Як сказав президент Байден, коли тирани не платять ціну за свою агресію, вони продовжують загрожувати світу", - сказав Ллойд Остін.

Він подякував за участь у віртуальній зустрічі українському колезі Рустему Умєрову, який доєднався до обговорення подальшої військової допомоги Україні на рівні очільників оборонних відомств понад 50 країн.

Глава Пентагону акцентував, що від початку невиправданого російського вторгнення союзники виділили понад 80 млрд доларів на безпекову допомогу Україні.

"Наша єдність надсилає Путіну чіткий сигнал про те, що він не зможе пережити нас чи перемогти у змаганні волі", - зазначив Остін.

Перш за все, очільник Пентагону закликав союзників надати Україні системи протиповітряної оборони для захисту протягом "чергової зими війни".

"Буквально за декілька днів до мого візиту в Київ путінські війська завдали нового шквалу ракетних ударів, щоб пошкодити українську енергетичну систему. Російські атаки на інфраструктуру України можуть означати страждання та смерть незліченної кількості невинних громадян", - наголосив він.

Остін відзначив стійкість українців перед лицем труднощів, тому що "вони борються за свої домівки, за свої родини та за своє майбутнє".

"Коли ми намагаємося підтримати нашого партнера, ми повинні творчо думати про те, як ми можемо продовжувати задовольняти потреби України. США продовжують виконувати свою роль", - підтвердив американський міністр оборони.

Глава Пентагону нагадав, що в рамках візиту до Києва 20 листопада США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 100 млн доларів, тоді як його німецький колега Борис Пісторіус за підсумками візиту до української столиці 21 листопада анонсував 1,3 млрд євро на військову підтримку з боку Німеччини.

"Я розраховую на спільні зусилля для визначення лідерів та учасників кожної з наших “коаліцій можливостей” ("capability coalitions"). Ми вже організували коаліції, спрямовані на підсилення Військово-повітряних сил України та їх можливостей у галузі інформаційних технологій. І сьогодні ми обговоримо прогрес, досягнутий за період після нашої останньої зустрічі, у створенні нової коаліції щодо наземної ППО", - розповів Остін.

Міністр оборони США зазначив, що лідерами цієї важливої ініціативи виступили Німеччина та Франція, а перше віртуальне обговорення в рамках коаліції відбулося минулого тижня.

"Ми збираємо ресурси усієї Контактної групи для підтримки цих зусиль. Тож, я з нетерпінням чекаю на новини від наших поточних коаліцій щодо можливостей, а також плани зі створення нових ініціатив", - резюмував він.

Напередодні також стало відомо, що коаліцію для підтримки IT очолять Естонія та Люксембург.

Нагадаємо, попереднє засідання "Рамштайну" пройшло 11 жовтня в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Окрім очільника Міноборони України Рустема Умєрова в ньому особисто взяв участь Володимир Зеленський. Це вперше від моменту створення формату “Рамштайн” український лідер підключився до його роботи офлайн.