Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Зеленський привітав Мілея з переконливою перемогою на виборах і подякував за незмінну принципову позицію з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Я вдячний вам за те, що ви не намагалися балансувати між добром і злом та одразу рішуче заявили про свою підтримку України. Українці все це бачили. І ми вам дуже вдячні за це", - сказав очільник української держави.

Також президент України подякував Аргентині за гуманітарну допомогу.

"Співрозмовники обговорили можливу співпрацю двох держав щодо розслідування російських воєнних злочинів в Україні, притягнення агресора до відповідальності, а також повоєнну відбудову", - йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

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Зеленський також запросив Мілея продовжити участь Аргентини в імплементації Формули миру, зокрема направити свого представника на наступну зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників.

Україна, наголосив Зеленський, зацікавлена в подальшому розвитку відносин як з Аргентиною, так і з регіоном Південної Америки. Він також запросив Хав’єра Мілея відвідати Україну з візитом.

DW вказує, що Мілей запропонував Зеленському провести саміт по Україні в Латинській Америці.

"Президент Мілей провів телефонні переговори з президентом Володимиром Зеленським і запропонував, щоб Аргентина провела конференцію між Латинською Америкою та Україною", - йдеться у публікації радниці Мілея з зовнішньої політики Діани Мондіно.