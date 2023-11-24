У міністерстві оборони агресора РФ заявили, що в ніч проти 24 листопада чергові засоби протиповітряної оборони нібито ліквідували 16 українських БпЛА. 13 з них - над тимчасово окупованим Кримом та три - над територією Волгоградської області Росії.

Про це прес-служба відомства повідомила в Telegram.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку з застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться в дописі ворожого відомства.

Безпілотники ЗСУ завдали масованої атаки по об'єктах на анексованому півострові та на території РФ. Зокрема, за даними моніторингових Telegram-каналів, вночі було близько 7-10 вибухів у місті Джанкой.

"Джанкой досі відбивається від дронів-камікадзе невідомого походження, в місті пролунало до 10 вибухів", - йдеться у повідомленні каналу "Реальна Україна | Радар Тривога".

Інформацію щодо вибухів у Джанкої підтвердили й місцеві жителі.

"Щось гримить, досить голосно", - розповіли вони в одному з місцевих чатів.

Нагадаємо, у Мелітополі офіцери ФСБ померли від щурячої отрути та миш'яку.