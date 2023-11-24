Режим припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом набув чинності 24 листопада, о 07:00 за місцевим часом (05:00 за Гринвічем). Таке рішення сторони конфлікту прийняли, щоб частина заручників серед мирних громадян змогла покинути Сектор Гази. Воно стане першим етапом угоди.

Про це повідомляє агентство Al Arabiya.

Перемир'я включає повне припинення вогню на півночі та півдні Сектору Гази, в рамках якого сьогодні о 16:00 за місцевим часом має відбутися звільнення певної кількості цивільних громадян із 237 заручників, захоплених ХАМАСом під час нападу на територію Ізраїлю 7 жовтня. Ізраїльська сторона, своєю чергою, має звільнити палестинців зі своїх в'язниць.

Загалом бойовики ХАМАСу обіцяли звільнити 50 жінок та дітей. Втім, сьогодні збираються відпустити лише 13 ізраїльських заручників та допомогти їм переправитися з обложеного анклаву Гази.

За попередніми даними, Ізраїль мав випустити з в'язниць 150 палестинських ув'язнених, а також жінок та неповнолітніх. Ізраїльська сторона зробить це лише після того, як її громадяни дістануться території своєї країни.

На другому етапі угоди між Ізраїлем та ХАМАСом тривалість перемир'я може бути збільшена. Ізраїльська сторона готова додавати до початково погоджених чотирьох днів по дню за кожних 10 додатково звільнених заручників. Загалом в рамках угоди на свободу можуть відпустити 100 ізраїльських заручників та 300 палестинських ув'язнених. Окрім цього, в цей період буде збільшено потік гуманітарної допомоги до Сектору Гази.

Втім, режим припинення вогню, згідно домовленостей, може тривати не довше 10 днів. Посередниками в укладанні угоди стали США, Катар та Єгипет.

Нагадаємо, 13 листопада Єрусалим заявив, що палестинське угрупування ХАМАС втратило контроль над Сектором Гази, а ізраїльська армія оборони просувається за планом, намагаючись повністю захопити територію.