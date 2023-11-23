У середу українські солдати, які перебувають під Авдіївкою, писали в соціальних мережах про моторошні передчуття - перегрупування московських сил, яке вони спостерігали, було таким собі відносним затишшям перед бурею.

Під ранок четверга ця буря почалася масованим штурмом орд російських піхотинців, який називали "третьою хвилею". Взвод за взводом вони кидалися під вогонь українських підрозділів.

"Поля просто всіяні трупами, — сказав в інтерв'ю Agence France Presse (AFP) "Олександр", заступник командира батальйону 47-ї механізованої бригади ЗСУ. – Вони намагаються виснажити наші позиції постійними хвилями атак", — сказав він, не назвавши свого повного імені.

"Одні вмирають, інші продовжують прибувати. Це як у фільмі про зомбі", — розповів оператор безпілотника з позивним "Травма".

Українці відповіли на атаки артилерією, мінометами, гранатометами, безпілотниками та гарматами бойових машин "Бредлі".

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Пізніше в четвер бригадний генерал Олександр Тарнавський написав у Telegram:

"Зростають втрати противника у живій силі та бронетехніці — знищено 8 танків, а загальні втрати у живій силі становлять понад 700 осіб.

В смузі дій сил ППО "Таврія" противник завдав 11 авіаційних ударів, провів 56 бойових зіткнень та випустив 973 артилерійських снаряди.

Наші захисники міцно тримають оборону на Авдіївському напрямку".

Пан Тарнавський додав, що "знищено 51 одиницю військової техніки. Зокрема, 8 танків, 13 зенітних установок, 8 артилерійських систем, 2 зенітні установки, 15 зенітних ракет, 5 автомобілів. Також знищено 2 склади боєприпасів та 4 важливих об'єкти противника. Ще 44 одиниці ворожої техніки було пошкоджено".

Речник оперативно-тактичного угруповання "Таврія" полковник Олександр Штупун повідомив, що в районі Авдіївки перебуває близько 40 000 російських солдатів.

Один із солдатів у телевізійному інтерв'ю з фронту повідомив, що росіяни риють тунелі, щоб дістатися до українських позицій, і навіть встановлюють міни за ними: