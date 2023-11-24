Протягом доби російські війська здійснили 119 обстрілів Херсонської області, випустивши 638 снарядів з різного озброєння та авіації.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Оперативна інформація з 06:00 23.11.2023 по 06:00 24.11.2023. За минулу добу противник здійснив 119 обстрілів, випустивши 638 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації", - йдеться у повідомленні.

По Херсону Росія випустила 91 снаряд.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію 3 людини загинули, ще 11 - дістали поранення, з них - 2 дитини", - розповів Прокудін.

У четвер, 23 листопада, глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині.

"Попередньо відомо, що обстріл вівся касетними боєприпасами", - написав він.

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Було відомо про 3 загиблих і 4 поранених людей у результаті атаки.

Нагадаємо, зранку 20 листопада армія Російської Федерації обстріляла автостоянку підприємства в Херсоні, в результаті чого два водія загинули, один був поранений.

Також постраждала 56-річна жінка, яка на момент удару по автостоянці перебувала в своїй квартирі. Її госпіталізували з контузією та травмою спини.

19 листопада війська РФ обстріляли багатоповерхівку в Херсоні — 3-річна дитина отримала поранення, коли гуляла на вулиці з бабусею. Ще троє дорослих також постраждали.