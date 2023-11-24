"У понеділок президент Європейської ради Шарль Мішель вирушить до Угорщини для двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном в рамках підготовки до Європейської ради", - написала вона.

Перемовини Мішеля та Орбана, ймовірно, стосуватимуться ультимативних заяв та дій, з якими угорський уряд виступає після оприлюднення щорічного звіту Єврокомісії з рекомендацією розпочати переговори з Україною щодо членства в ЄС.

Серед таких - нещодавній лист прем'єра Угорщини до президента Євроради з погрозами заблокувати допомогу Україні з боку Євросоюзу, відкриття перемовин з нашою країною про вступ до ЄС, а також подальші санкції проти РФ, якщо Брюссель не перегляне всю свою стратегію фінансування підтримки Києва.

Нагадаємо, Київ отримав від угорської сторони відповідь на передану у вересні дорожню карту з вирішення питань нацменшин, які турбують Будапешт. За словами віце-прем'єрки Стефанішиної, Будапешт політично не зацікавлений в остаточному вирішенні цього питання, а Україна не робитиме винятків для жодної нацменшини.

На початку цього тижня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив, що в Україні розробляють дзеркальне законодавство щодо нацменшин Румунії та Угорщини.

Раніше політичний директор премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана Балаш Орбан заявив, що Будапешт перешкоджатиме вступу України до ЄС, допоки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови навчання для представників нацменшин в Україні.

А потім і сам угорський прем'єр в ефірі державного радіо заявив, що Будапешт має чітку позицію щодо цього питання - ЄС не має розпочинати перемовини з Україною щодо членства. У цій же розмові Орбан нагадав, що Брюссель винен Угорщині кошти, втім зазначивши, що ці два питання не пов'язані. Kyiv Post розбирався, які наслідки може мати відмова Будапешта підтримати перемовини з Україною про вступ до ЄС.