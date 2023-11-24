Відомий російський прихильник президента Володимира Путіна в четвер спростував повідомлення про те, що він усиновив дитину, примусово вивезену з дитячого будинку в Україні. Посилаючись на російські та українські документи, BBC повідомила, що російський депутат Сергій Миронов усиновив дворічну дівчинку, яку минулого року забрали з дитячого будинку в українському Херсоні.

Росію звинувачують у примусовій депортації тисяч українських дітей зі шкіл, лікарень і дитячих будинків у регіонах країни, контрольованих російськими військами. Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Путіна та його уповноваженої у справах дітей за «воєнний злочин незаконної депортації... та переміщення» дітей з України до Росії.

Як повідомляє BBC, Миронов «вказаний в акті усиновлення дворічної дівчинки, яку в 2022 році взяла на виховання жінка, з якою він зараз одружений». Миронов назвав це розслідування «істеричним фейком, організованим українськими спецслужбами та їхніми західними кураторами». Не коментуючи конкретні деталі звіту BBC, він сказав, що це «інформаційна атака», спрямована на його «дискредитацію».

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70-річний Миронов очолює прокремлівську «опозиційну» партію в російському парламенті. Раніше він десять років очолював Раду Федерації, верхню палату російського парламенту. На цій ключовій посаді Миронов фактично керував законодавчою програмою Кремля. Він є рішучим прихильником воєнної кампанії проти України і не так давно отримав від Путіна почесну нагороду. У своїй промові після нагородження Миронов сказав, що Росія досягне «повної перемоги» над Україною.

BBC повідомила, що українську дівчинку, яку він начебто усиновив, звуть Маргарита, але її ім’я змінили після того, як вивезли до Росії. Вона була однією з тих 48 дітей, які безслідно зникли з Херсонського обласного дитячого будинку після того, як російські війська захопили це південноукраїнське місто. З тих пір вдалося повернути лише одну дитину з цієї групи дітей, повідомила Генеральна прокуратура України в четвер.

Генпрокуратура додала, що за фактом «незаконного переміщення 48 дітей» із дитячого будинку Херсона триває кримінальне провадження і вже встановлено трьох підозрюваних. Йдеться про неназваного депутата російського парламенту, призначеного Росією очільника регіонального міністерства охорони здоров'я та виконувача обов'язків головного лікаря дитячого будинку.

Зниклі діти

Україна звільнила Херсон у листопаді минулого року. Київ заявляє, що ідентифіковано вже близько 20 тисяч дітей, яких вивезли до Росії після того, як її збройні сили розпочали повномасштабну воєнну кампанію в лютому 2022 року. До цього часу з цих дітей повернуто в Україну менше 400.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів про цей випадок у дописі в соцмережі у четвер. «Усиновлення української дитини російським чиновником спростовує розповіді про «тимчасову евакуацію» українських дітей з нібито міркувань «безпеки», – написав він. «Безперечний намір назавжди вивезти українських дітей з їхньої батьківщини не залишає жодних сумнівів. Це воєнний злочин», – наголосив Єрмак.

Москва не заперечує переміщення тисяч українських дітей до Росії, але стверджує, що робить це виключно з метою захистити їх від небезпек війни.