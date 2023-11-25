Президент Володимир Зеленський разом з іноземними лідерами вшанував пам'ять жертв Голодоморів.

Вони долучилися до молитви та встановили лампадки до монумента «Гірка пам'ять дитинства».

Глава держави наголосив, що Україну не зламати та не підкорити.

«І коли в ніч перед днем пам’яті жертв геноциду звучала робота нашої ППО, коли працює зброя наших воїнів для захисту життя України, коли наші рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки ворожих обстрілів і допомагають людям, ми знаємо, що Україну не зламати, не підкорити й не знищити», - зазначив президент.

Володимир Зеленський переконаний, що Україна зможе зупинити «новий геноцид, який Росія, що успадкувала злочинність тоталітаризму, принесла на нашу землю».