Президент Володимир Зеленський разом з іноземними лідерами вшанував пам'ять жертв Голодоморів. 

Вони долучилися до молитви та встановили лампадки до монумента «Гірка пам'ять дитинства».

Глава держави наголосив, що Україну не зламати та не підкорити. 

«І коли в ніч перед днем пам’яті жертв геноциду звучала робота нашої ППО, коли працює зброя наших воїнів для захисту життя України, коли наші рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки ворожих обстрілів і допомагають людям, ми знаємо, що Україну не зламати, не підкорити й не знищити», - зазначив президент. 

Володимир Зеленський переконаний, що Україна зможе зупинити «новий геноцид, який Росія, що успадкувала злочинність тоталітаризму, принесла на нашу землю». 

У ході узяли участь Президенти Латвії та Швейцарії, прем’єр-міністр Литви, голови та члени іноземних парламентів, а також представники дипломатичного корпусу.

Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

Глава держави наголосив, що Росії не вдалося та не вдасться знищити нашу державу. 

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