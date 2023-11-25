Міжнародні партнери мають надати Україні катери для супроводу кораблів через «зерновий коридор».

Про це сказав президент Володимир Зеленський за підсумками саміту Grain from Ukraine.

«В мене є домовленість із кількома державами щодо потужного супроводження українцями на іншій техніці конвою. Нам передадуть і передають вже відповідні морські катери», - заявив президент.

За словами президента, попри «різні виклики» «зерновий коридор» працює.

Володимир Зеленський переконаний, що Росія не має потужного впливу на цей коридор.

«Що Росія може сьогодні зробити? Максимально блокувати цей коридор. Але я вважаю, що впливу такого потужного у неї на цей коридор на сьогодні немає», - сказав він.

Володимир Зеленський зазначив, що є домовленості щодо використання коридору з Болгарією, Румунією та Туреччиною. Крім того, Велика Британія займається страхуванням цього коридору.

Президент анонсував посилення захисту Одещини системами ППО. Мовляв, вже є відповідні домовленості з партнерами.

«Відповідь позитивна вже є, коли ці системи стануть охороняти той регіон. Тому що там і коридор важливий, і люди. Для нас дуже важливі наші люди в Одеському регіоні», - додав Зеленський.